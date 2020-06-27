Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'de sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını artık Altay maçını kazanmak için o maça odaklanacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig'de sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup olan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını artık Altay maçını kazanmak için o maça odaklanacaklarını belirtti.

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Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmak zorunda olduğumuz kendi sahamızdaki bir maçı daha kaybettik." dedi.

Güneş, geçen hafta Adana Demirspor'da kazanmaya çok yakınken kaybettiklerini bunu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kazanarak telafi etmek istedikleri halde başaramadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Artık kazanmak zorunda olduğumuz maçların olduğunu biliyoruz. Ama özellikle ilk yarıda çok net yüzde yüze yakın 2 pozisyonu değerlendiremedik. Biz Adana Demirspor maçında da Erzurumspor maçında da aynı sıkıntıyı yaşadık. Özellikle girdiğimiz pozisyonları rahat pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bunda da çok genç oyuncularımızın biraz deneyimsizliği ve kadro darlığı bizim oyuna müdahalelerimizi güçlendiriyor. Artık Erzurumspor maçı geride kaldı. Çünkü kaybettik, ben ve futbolcularım bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdi hafta içinde oynayacağımız Altay maçı var. Bütün dikkatimizi o maça verip, biran önce bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah bunu Altay maçında alırız diye düşünüyorum."

Özdilek: "Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta ilk resmi maçlarını Eskişehirspor'a karşı oynadıklarını hatırlatarak, son dakikada golü bulup 3 puanla başlamanın bu süreçte kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Özdilek, rakibin de kazanma odaklı sahaya çıkacağını düşünerek, rakipten çok kendilerinin sahada ne yapacaklarının daha çok anlam ifade ettiğini kaydederek, "Maçın başından sonuna kadar daha fazla topa sahip olan daha fazla üretmeye çalışan ve bunu da 3 golle bütünleştiren bir Erzurumspor vardı. Maçın başında da koparabilirdik aslında belki çok daha net pozisyonlarımız vardı ama bugün en önemli şey iyi oyunun yanında farklı galibiyet." diye konuştu.

Uzun zamandır deplasmanda çok da başarılı olduklarının söylenemeyeceğini ifade eden Özdilek, şunları dile getirdi:

"Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok anlam ifade ediyor. Bugün yukarıda Hatayspor'a biraz daha baskı uygulayacağız. Görüntü itibariyle onları biraz daha tehdit edeceğiz. Evet arkamızda rakiplerimiz var en azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Çünkü puan olarak öndeyiz. Şimdi evet bugün kazandık mutluyuz, bugün sevineceğiz ama yarın itibariyle zorlu bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Yarın itibariyle bu maça odaklanacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Osmanlıspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:19 Kaynak: AA

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