Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

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Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gevrek, Ali Şansalan'ın futbolcuları Gökhan Töre'ye ikinci sarıdan verdiği kırmızı karta değinerek, "Maçı konuşmak isteriz ama maçın konuşulacak bir tarafı kalmadı maalesef. Artık ne ceza vereceklerse versinler, bugün verilen ikinci sarı kart o kadar kolay verilmez. Geçen hafta kazandığımız maçta verilen penaltıya bakın. Bu kadarı olmaz. Bir takımın bu kadar hakkı yenilmez. Hakem bu takımın yenilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı." diye konuştu.

Adil Gevrek, bu sezon çok sayıda hakem hatasına maruz kaldıklarını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bu hafta için söylemiyorum, genele baksınlar. Biz Anadolu takımıyız, belki sesimiz az çıkıyor ama biz bir camiayız, bu kadar emek verilmiş. Üç milyon Malatyalı var. Yazık, günah değil mi? Bir oyuncuyu dışarı atmak o kadar kolay mı? Maalesef hakemlerden yana çok ciddi şekilde canımız yanıyor. Futbolcular bu kadar emek veriyor. Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama maalesef bizi farklı şekilde düşündürtmeye başladılar. Bir olur iki olur ama bu kadar hata olmaz ki. Maalesef bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık."

Ligde kalacaklarına inandığını dile getiren Gevrek, "5 maçımız var. Ligde kalmak için mücadelemizi veriyoruz. Ligde kalacağımıza inanıyoruz, bundan şüphemiz yok. Biz hakkımızla kalmak istiyoruz. Hakkımızın da yenilmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor, Ali Şansalan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:49 Kaynak: AA

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