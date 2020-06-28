Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de kalmaya kararlı olduklarını söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de kalmaya kararlı olduklarını söyledi.

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Gözbaşı, Hes Kablo Kayserispor'un deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibe misafirperverliği için teşekkür etti.

"Kayserispor olarak imkansızı başarmak üzereyiz." ifadesini kullanan Gözbaşı, bitkisel hayatta bir takımı devraldığına dikkati çekti.

Sivasspor karşısında altın değerinde 3 puan kazandıklarını vurgulayan Gözbaşı, "İlk günden beri mücadelemizi hiç bırakmadık. Önümüz açıldı, Süper Lig'de kalmaya kararlıyız. Takımımızın yeri Süper Lig'dir. Yönetim, teknik kadro, futbolcular, hepimiz buna inandık. Bu inançtan bir gün bile geri adım atmadık, atmamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Gözbaşı, salı günü doğum günü olduğunu dile getirerek, kendisine erken hediye veren futbolcularına teşekkür etti.

Bu sezon evinde hiç yenilmeyen Sivasspor'u mağlup ettikleri için mutlu olduklarını aktaran Gözbaşı, 7 puanla takımı devraldığını ve Süper Lig'de kalmak için çok mücadele ettiklerini anlatarak, "Bu bir başarı hikayesi, bir mucize olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Gözbaşı, Bernard Mensah'ın transferinin sorulması üzerine, "Şu an biz ligde kalma mücadelemize devam ediyoruz. Mensah da şu an Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan, yurt dışından, yurt içinden Mensah'a teklifler var ama bizim ilk hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kayserispor, Hes Kablo, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:37 Kaynak: AA

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