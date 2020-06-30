Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Süper Lig'in 29'uncu haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık." dedi.

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Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'ne yakışmayan bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

"Haddinden fazla kötü bir maç oynadık." diyen Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa'yı tebrik ederek, "Çok iyi bir takım, taktik anlayışları da oldukça iyi. Oyuna kötü başladık. Çok fazla pozisyon bulamadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bir an önce bunların nedenlerini araştırıp kendi içimizde çözmeliyiz. Bu durumun sorumlusu da biziz. Bunu ilk önce çözmesi gereken kişiler de yine ekip olarak bizleriz." ifadesini kullandı.

Hamzaoğlu, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına kadar doğru analizleri yapmaları gerektiğini belirterek, "Herkes biraz düşünüp, doğru davranışları göstermek zorunda. Bugünkü maç bizim takımımıza yakışmadı. Böyle bir oyunu kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde kalmaları için 2 galibiyetin kendilerine yeteceğini düşündüklerini aktaran Hamza Hamzaoğlu, "Bunu alacak gücümüz de var. Her şeyden önce önümüzdeki Malatyaspor maçına odaklanıp, oradan istediğimiz şekilde dönmeliyiz." diye konuştu.

Çapa: "Bizim adımıza güzel bir sonuç"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise hafta sonu oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçların ardından bugünkü maçın öneminin daha da arttığını söyledi.

Kalan haftalarda alt sıralardaki takımların birbirleriyle karşılaşacağına dikkati çeken Çapa, "Bugün galip gelen takım avantaj sağlayacaktı. Kalan 5 haftaki fikstürü göz önünde bulundurursak,12'nci ile 18'inci sıradaki takımlar arasında karşılaşmalar oynanacak. Küme düşme barajı 36-37'lere çıkacak gibi gözüküyor. O açıdan bugünkü karşılaşma gerçekten çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nin kanatlardan etkili olmaya çalışan bir takım olduğuna işaret eden Fuat Çapa, şöyle devam etti:

"Kanatları kapatmaya, merkezden pozisyonlar üretmeye çalıştık. Bunu da gerçekleştirdik. Doğru zamanda öne geçtik. Golden sonra çok net pozisyonlarımız vardı ama maalesef bunları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk."

Çapa, son 7 maçta takım savunmasını iyi yaptıklarını vurgulayarak, "Oyuncularımı kutuluyorum. Bizim adımıza güzel bir sonuç. Kalan 5 maçımız var, bunun 3'ünü ilk 5-6'da yer alan takımlara karşı oynayacağız. Gelecek sezonla ilgili Kasımpaşa'nın hedefini belirleyecek maçlar olacak. Bu karşılaşmalardaki eksikler doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu." ifadesini kullandı.

Bundan sonraki süreçte eski takımı Gençlerbirliği'ne başarılar dileyen Fuat Çapa, "Her ne kadar maçtan önce duygularımızı kenara bıraktıysak, artık bu saatten sonra Gençlerbirliği'ne olan saygımızı, sevgimizi tekrar besleyeceğiz. İnşallah kalan maçlarda güzel sonuçlar alır ve gelecek sezon da Süper Lig'de devam eder." dedi.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:45 Kaynak: AA

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