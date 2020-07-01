TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-0 yenen Altay'ın yardımcı antrenörü Sebahattin Yenilmez, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Yenilmez, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emeği geçen herkesi tebrik eden Yenilmez, "Biz sadece maçı kazanmadık, oyunu da kazandık. Bu bizim için daha değerli. Oyun gücü varsa, skor geliyor. Biz bu oyunu ve skoru aldığımız sürece, Altay'ı, hedefi olan bir üst lige taşımak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Güneş: "Elimizden geleni yapmaya çalışacağız"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, iyi başladıkları müsabakayı kötü tamamladıklarını dile getirdi.

Çok genç bir takımlarının olduğunu vurgulayan Güneş, "Pandemi sürecinde çok fazla çalışamadık. Bunun da yansımalarını gördük. Puanlar almamız gerek. Maçlardan puansız dönmek bizi üzüyor. Ligin son haftaları yaklaştı. Tehlikeli bölgeden kurtulma şansımızı zora soktuk. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece, ligde kalmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.