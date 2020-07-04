Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, kritik maçı sonuna kadar savaşarak kazandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, kritik maçı sonuna kadar savaşarak kazandıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Son 8 gün içinde önemli 3 maça çıktıklarını belirten Buz, şöyle konuştu:

"Bu maçların hepsini kazanarak 9 puan elde ettik. Bizim için gerçekten çok önemli. Bursaspor olarak buralarda olunması gerekiyor. Altınordu ilk devre bizden daha iyi oynadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Skoru bulmamız gerekiyordu. Takımımız çok iyi mücadele verdi. İstemek ve sonuna kadar savaşmak çok önemliydi. Gittikçe makas daralıyor. Takımımızı tebrik ediyorum. Bizim en büyük eksikliğimiz taraftarımız. Onlar burada olsaydı çok farklı olurdu. Çok mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Bursaspor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bursaspor'un her zaman daha iyi olması gerekiyor. Tamamen Menemenspor maçına odaklanacağız."

Hüseyin Eroğlu: "İyi oynadığımız bir maçı kaybettik"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, oynadıkları iyi futbolu netice olarak sonuçlandırabileceklerini ama başaramadıklarını söyledi.

Maça çıkarken kazanmak için sahada olduklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bursaspor'un iki haftadır bir çıkışı vardı. Maçın ilk yarısında çok üstün bir futbol ortaya koyduk. Rakip yarı alanına götürdüğümüz bir çok pozisyon vardı. Bunları sonuçlandırabilseydik, farklı olabilirdi. İkinci yarı topa sahip olup pas trafiğini ortaya koyarak rakibi oyundan düşürmeye çalıştık. Talihsiz bir sakatlık yaşadık. Üzgünüz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hakimiyet bizdeydi. Fırsatları yakaladık ama yanlış tercihler yaptık. Belki kazanma isteği, hücumda acele ederek gittiğimiz paslar rakibe avantaj sağladı ve kalemizde golü gördük. Bu bizim açımızdan üzücüydü. Gol bulmamız gereken bir maçtı, bulamadık. İyi oynadığımız bir maçı kaybettik."

Türkiye Futbol Federasyonu, İrfan Buz, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:54 Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:42 Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:04 Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı 09:36 Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
17:28
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
15:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 05:52:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]