Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin, "Çok önemli bir 3 puandı.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 30. haftasında 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin, "Çok önemli bir 3 puandı. Son ana kadar mücadelemizi yaptık. Gol atma gücünü gösterdik." dedi.

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Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek "Çok önemli bir 3 puandı. Son ana kadar mücadelemizi yaptık. Gol atma gücünü gösterdik." diye konuştu.

Oyun olarak bu kadar çok kapanıp kontratakla çıkacaklarını bildiklerini dile getiren Korkmaz, "Çok iyi kapattılar. Biz de çok hareketli olmamıza rağmen girdiğimiz gol pozisyonlarında ceza sahası içinde yoğunlaşamadık. Geldiğimiz günden beri bunun üzerinde duramadık. Maça bu kadar yoğunlaşamadık ama sonunda kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise son dakikada kaybetmenin üzücü olduğunu söyledi.

Son andaki pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesinin de kendilerini üzdüğünü vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Genelde bir iki pozisyonun dışında takım savunmasında iyiydik. İyi olduğumuz bir müsabakaydı. Bazen hatalar pahalıya mal olabiliyor. Özellikle böyle dakikalar içerisinde olması... Bugün verilen mücadelenin, gösterilen emeğin puanla taçlanması sağlanacaktı. Onun adına üzüldüm. Bir diğer konuya da değinmek istiyorum. Normal kurallara göre bu pozisyon penaltı diyebilirsiniz ama biz kural koyuculara da müdahil olmalıyız. Belki UEFA ve FIFA'ya bu anlamda futbolun ruhuna ve özüne uygun pozisyonda... Eskiden derdik, 'topun ele gitmesi değil, elin topa gitmesi' diye. Biraz daha bu konulara girilmeli. Çünkü ceza sahası içerisinde insanlar koşarken, oyuncu koşarken, kademe yaparken daha pozisyon başlamadan oyuncu elini bağlayarak gidiyor. Bunu benim canım yandı diye söylemiyorum. Bütün takımlar için söylüyorum. Herkesin canı yanıyor. Genel olarak bu insan doğasına, fizik doğasına, oyuncu doğasına aykırı bu. Bunlarda bir düzenlemeye gidebilirler. İllaki kural koyuculardan bunu beklememek lazım. Bu konuda biraz daha hassas olunabilir."

Bütün bunları kendi canı yandığı için söylemediğini ifade eden Karaman, "Tabii ki düşme hattındaki takımların tamamı çok ciddi ateş içerisinde. Zor müsabakalar oynayacaklar, biz de bunlara dahiliz. Son maçlarında en az hatayı yapan futbolda en doğru oynayan ve pozisyonları en iyi değerlendirenler mutlu olacak. Diğerleri üzülecek, bizim üzüldüğümüz gibi. Bundan sonra ben artık oyun içerisinde ve ceza sahası içerisinde oyuncularımı rakip kaleden ziyade rakip futbolcuların eline vurmaya çalıştıracağım. Belki bu insanlara farklı bir mesaj olabilir. Konyaspor kazandı. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki oynayacakları karşılaşmalarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 00:13 Kaynak: AA

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