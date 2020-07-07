Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yarışında iki takım kaldığını söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yarışında iki takım kaldığını söyledi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Maçın çok zor geçeceğini bekliyorduk. Rakibin son haftalarda aldığı sonuçlar, teknik adam değişikliği ve sıralamadaki yeri nedeniyle mücadele edeceklerini, kapanacaklarını biliyorduk." diye konuştu.

İlk yarıyı rakibe pozisyon vermeden tamamladıklarını söyleyen Buruk, şunları kaydetti:

"İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar oldu, rakibe pozisyon vermedik. Gole yakın olan takımdık. İkinci yarıda bir tane çok net pozisyon verdik. Devamında duran top golü ve penaltıyla istediğimiz sonucu getirdi. Biz daha iyi çıkışlar yapıp üçüncü golü de bulabilirdik. Ofansif oyuncular da oyuna aldık ama üçüncü golü yakalayamadık. Çok iyi mücadele ettiler. İyi savunma yaptılar ama bu savunmayı aştık. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Son 3 maçımız kaldı, oyuncular inanmış durumda. Şu anda Trabzonspor ve Başakşehir şampiyonluk yarışında kaldı. Trabzon'un yarın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Önde olan takımız, 3 maçı da kazandığımız takdirde şampiyonluğa ulaşacağız. İki zor maç oynadık 3 gün arayla. Buradan 6 puanla ve gol yemeden geçmek önemli ve değerli. Oyuncularıma teşekkür ederim."

"VAR hakemi çağırsaydı belki hakem penaltı verecekti"

İlk yarıda Demba Ba'nın penaltı tartışmalarına sebep olan pozisyonunu değerlendiren Buruk, şunları aktardı:

"Hakemler için de bu maçı yönetmek zor. Baskı altında geliyorlar buraya. İlk yarıda Demba Ba'nın pozisyonunu devre arasında seyrettim, net müdahale var. VAR hakemi çağırsaydı belki hakem penaltı verecekti. Yüzde 90 penaltı diye düşünüyorum. Hakem VAR ekranına geçseydi bu penaltıyı verebilirdi. İkinci yarıdaki penaltı çok netti. Mustafa Yumlu da elle oynadığını söyledi. Futbolcuların da hakemlerin de üzerinde baskı var. Seyircisiz maçlar daha da zor oluyor. Eskiden seyirci baskısı vardı, şimdi kulübe ve yöneticilerin baskısı var. Söyledikleri her şey hakemlerin kulağına gidiyor ve bazen bu seslerden etkilenebiliyorlar."

Denizlispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:55 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor
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