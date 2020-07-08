Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.



İyi bir maç olduğunu belirten Karaman, "Belki oyunun ikinci yarısında rakibimizin üstünlüğü, bizim sadece defans yapmamız veya uzatma dakikalarında vakti de iyi kullanarak oyunu soğutmamız Sivaslı oyuncu arkadaşları, teknik heyeti kızdırmış olabilir. Rıza hoca da maçtan sonra geldi teşekkür etti. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum, çok centilmen bir adam, iyi bir hoca, iyi bir karakter. Anlayışından dolayı ben de ona teşekkür ettim." dedi.



Oyunun ilk 20 dakikasında 2-0 öne geçebileceklerini aktaran Karaman, "Daha sonra rakibimizin ofsayttan golü var. Oyunun normalde skor açısından ilk devre hakimi biziz. Ama ikinci yarı için biraz daha farklı oldu." diye konuştu.



Takımının galip oldukları dakikalarda topa daha rahat sahip olup, öne doğru, hücuma doğru ve topu pas yaparak kullanamadığını dile getiren Karaman, "Ama nihayetinde maçı kazandık. Hem hakemlere, hem Sivas camiasına, hem oyuncularıma herkese teşekkür ediyorum. Diğer takımlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk oyuncuların da haklarının yenmeyeceği bir sistem olsun"

Karaman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmesiyle ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:



"Bu konuya iki taraflı bakmak gerekiyor. Yani sınırlandıralım da diyebilirsiniz veya serbestlikte belli kurallar koyalım da diyebilirsiniz. Bence ulemaların, konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin iyi bir çalışma yapması gerekiyor. Çünkü biz teknik adamlara bu sorular spontane soruluyor. Geçmişten deneyimimiz var, 5+2, 4+2, +2'lerin hepsine karşı çıktım. Kulübeyi bozuyor, teknik adamı bozuyor, taktiksel değişikliği bozuyor. Yabancı çıkartıp, yabancı sokmak zorunda kalıyorsunuz. Ama genelde düşünüldüğünde kaç yabancıyla kulüpler devam edebilsin. Bunu geri plana baktığınızda 3-4 sene sözleşmesi olan kulüplerimiz var, bir sürü para vermişler yabancılara. Yani işin ehli olan insanların bir araya gelip bir fikir yapması gerekiyor. Şahsi kanaatim iyi olan, takımı geliştirecek, takıma katkı yapacak, takımın karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor. Ama Türk oyuncularının da hakları yenmeyecek bir sistem olsun. Yabancılar ekonomik haklarını istediği gibi savunurken yerli oyuncuların da aynı şekilde hakları olması lazım."

"Dinlenme süresinin uzun olması bence futbolcumuz açısından çok önemli"

Teknik direktör Karaman, Süper Lig'de yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacak olmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede de "En azından milli takım, oyuncuların formu ve hazırlık maçları düşünülüyor. Yani bu gibi konularda kollektif empati yapmak gerekiyor." dedi.



Bu gibi durumlarda Türk futbolunun menfaatine göre kararlar alınması gerektiğine işaret eden Karaman, hafta içi maçlar oynanmaya başlamasıyla birlikte sakatlıkların çoğaldığını savundu.

Karaman, oyuncuların pandemi döneminden sonra ne kadar hazırlıklı olduğunun tartışılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Dinlenme süresinin uzun olması bence futbolcumuz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.