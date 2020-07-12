Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig 33. hafta maçında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

TFF 1. Lig 33. hafta maçında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

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Dumlupınar maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için tabii ki mutluyuz ama geçen hafta oynadığımız Altay maçından sonra kontrol Erzurumspor'un eline geçti. Bugün yalnızca bizim kazanmamız yeterli değildi. Erzurum da biz de kazandık. Son hafta da yarış devam ediyor. İstanbulspor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız, kazanacağız ve Erzurumspor'un oynayacağı maçın sonucunu bekleyeceğiz. Bu takım öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacak. Bugün bizim kazanıp, Altay'ın puan alması bambaşka bir durum ortaya çıkaracaktı ama sonuna kadar devam ediyoruz. Adana Demirspor Süper Lig'e çıkacak." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise şöyle konuştu:

"Play-off şansımız devam etseydi, son karşılaşmalar bizim için motivasyonu yüksek maçlar olacaktı. İlk devre istemediğimiz, ikinci yarıda istediğimiz bir Ümraniye takımı sahada vardı. Neticesinde ilk yarıda hatırı sayılır pozisyonumuz yoktu. İkinci yarı yaptığımız iki değişiklik pozitif katkı sağladı. Farklı da kazanabilirdik. Maçı izleyenler benimle aynı fikirdedir. İstediğimiz Ümraniye takımı ikinci yarıda sahada vardı. 6-7 pozisyonumuz, verilmeyen bir penaltımız var. Devre arasında oyuncularıma karakter koyun dedim, onu sahaya koydular, onun için onları tebrik ediyorum. Erzurum maçında da aynı mücadeleyi gösterip, inşallah sezonu kazasız belasız bitiririz."

Adana Demirspor, Dumlupınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:19 Kaynak: AA

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