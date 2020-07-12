Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, ligde iddialarının kalmadığı bir maç oynadıklarını söyledi.

Özbalta, rakipleri Fatih Karagümrük'ün play-off'a kalabilcek bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Çok ciddi bir puan avantajları var. Haftaya bir puan almaları zaten yeterli olacak. Bu anlamda onlar da maça çok sağlam bir şekilde sarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Maça çok iyi başladıklarını anlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Daha 6. dakikada iki pozisyonumuz vardı. Şu ana kadar gol yemeden atlattığımız 14. maç bu ayrıca. Bence bu da çok önemli bir başarı. Defans yaparak yapmıyoruz biz bunu. Daha çok önde oynayarak, oyunu domine ederek bunu başarıyoruz. Bu anlamda çok sevinçli ve mutluyum. Haftaya da Akhisarspor'a karşı da kazanıp ligi sekizinci sırada bitirmek istiyoruz. Bu ligde bitirebileceğimiz en iyi yer sekizincilik. Gelişimimizi devam ettirebilme açısından bu maç çok önemliydi bizim için."

Canel: "Devrenin sonunda verilmeyen bariz bir penaltımız var"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise Keçiörengücü'nü tebrik ederek, oyuna iyi başladıklarını ama kötü bitirdiklerini söyledi.

Üzerlerinde 14 haftanın verdiği bir stres olduğunu anlatan Canel, "İlk golden sonra çok acemi bir gol yedik. Ondan sonra oyun düzenimiz bozuldu. Devrenin sonunda verilmeyen bariz bir penaltımız var. Bu penaltı verilseydi oyunu şekli çok farklı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:45 Kaynak: AA

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