Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyip Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyip Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Çok hak ettikleri şampiyonluğu ulaştılar." dedi.

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Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hatay'dan ayrılırken Adana'dan şampiyon döneceklerine söz verdiklerini aktaran Altıparmak, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükür bir şehrin 53 yıllık hasretini dindirdik. Hatay'da herkes bu maça kilitlenmişti. Buradan bütün Hatay halkına armağan olsun. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon boyunca inanılmaz mücadele ettiler. Sezonun sonlarını oynamak çok zordur. Özellikle pandemiden sonraki süreç çok zordu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yüreklerini ortaya koydular. Çok hak ettikleri şampiyonluğu ulaştılar. Ekibime teşekkür ediyorum, 3 şampiyonlukta hepsinin büyük emekleri var. Bizimle birlikte olan başkanımıza, yönetim kurulumuza, her zaman yanımızda olan taraftarımıza, basınımıza ve 'Hataylıyım' diyen herkese bu şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun."

Altıparmak, şampiyonlukların kolay kazanılmadığına dikkati çekerek, "Çok emek harcadık, sonunda mutlu sona ulaştık. Artık ligle alakalı bir şey söylemeyeceğiz, kutlamaları yapacağız. Bu benim kendi adıma 3. şampiyonluğum. Bu benim için çok önemliydi. Artık bugünden itibaren kutlamalara başlayacağız. Şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Buradan Hatay'a selam olsun. Bekle Hatay kutlamalara geliyoruz." ifadesini kullandı

Demirbakan: "Bu maç ligin özeti gibi oldu"

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da Hatayspor'u kutlayıp Süper Lig'de başarılar diledi.

"Bu maç ligin özeti gibi oldu." ifadesini kullanan Demirbakan, kırmızı kart gören oyuncusu Eze'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Demirbakan, Eze'nin saha içinde ve dışındaki tutum ve davranışlarından rahatsız olduğunu belirterek, maçta oynatacak oyuncu seçeneğinin fazla olmaması nedeniyle kendisine kadroda yer verdiğini kaydetti.

Basit pozisyonlardan yararlanamadıklarını ve rakiplerinin "bedava" bir gol bulduğunu ifade eden Demirbakan, "Benim için bulunduğum kulübün manevi şahsiyeti önemlidir. Onu korumak için oynarım. Ekmek parası kazanıyorsam o kulüpten onun manevi değerlerine saygı gösteririm. Bu takıma kimler geldi kimler gitti. Eze'ye mi kaldı bu kulüp? Ağrıma giden bu. Tam açıdan bakarsak hatanın çoğunluğu bu adamda. Bütün konuşmamı da buna ayırdım. Olmadı. Buradan taraftara ve yönetime teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Adanaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:57 Kaynak: AA

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