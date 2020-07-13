Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

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Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle bir puanı aldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ligin altı tam bir cadı kazanı." diyen Gözbaşı, "Stresini iyi yöneten sonunu getirecek. Zorlu iki maçımız var. Hep söylediğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mensah'a çok fazla faul yapıldı. Maalesef görmediler. Sonunda da çocuk herhalde stresini yönetemedi. İnşallah mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Prosinecki: "Son 2 maça umutla giriyoruz"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise kazanmaları gereken bir maçta puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, 9 kişi kalmalarına rağmen son dakikalarda 1 puan aldıklarını dile getirdi.

Ligde son ana kadar mücadele edeceklerini ifade eden Prosinecki, şunları kaydetti:

"Öncelikle hayattayız, ayaktayız ve havlu da atmadık. Bugün kazanmamız gereken maçta kazanamamış olmanın üzüntüsü var. Geçen hafta Rize'ye karşı son dakikalara önde girdik ama maçı kaybettik. Bu hafta biz 9 kişi kalmıştık ve rakibimiz önde olmasına rağmen 1 puan aldık. İnsanların futbolu sevmelerinin sebeplerinden biri de bu, beklenmedik olayların yaşanması. Bugün iyi oynamadık, orta sahada iyi pas yapamadık. Önceki maçlardaki gibi topu ileriye taşıyamadık ama son dakikalarda 1 puan aldık. Biz şu an son 2 maça umutla giriyoruz. Biliyorum son 2 maçı çok zor takımlara karşı, şampiyonluğa oynayan Trabzon ve Başakşehir'e karşı oynayacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. Takım sahada savaşacak. Umarım bu maçlardan puan alıp biz bu ligde kalacağız."

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, rakip gözetmeden mücadele ettiklerini dile getirdi.

Ligi ilk 10'da bitirmek istediklerini vurgulayan Sumudica, şöyle konuştu:

"Bence normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı. Bizim de kaçırdığımız net fırsatlarımız vardı. Rakip gözetmeksizin bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Son saniyelerde yediğimiz bir gol var. Rakibimizde 2 kişi eksik. Bu benim canımı sıkan bir şey. Rakibimiz de son saniyeye kadar mücadele etti. İyi olan şey ise pandemi sürecinden sonra hiç maç kaybetmedik. Üç takım var ve biz bunlardan biriyiz. Başakşehir, Trabzon ve bizim takımımız. 8'inci sıradayız ve bu, büyük bir başarı. İlk 10'da bitirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Bence bu, büyük bir başarı olacak."

Kayserispor, Gaziantep, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:17 Kaynak: AA

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