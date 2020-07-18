Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu son hafta müsabakasında İstanbulspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Başkanımızın tabiriyle, Süper Lig'e öyle çıkamadık ama play-off'tan çıkacağız." dedi.

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu son hafta müsabakasında İstanbulspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Başkanımızın tabiriyle, Süper Lig'e öyle çıkamadık ama play-off'tan çıkacağız." dedi.

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Dumlupınar, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında maçı kazandıkları için mutlu oldukların söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımını Süper Lig'e çıktığı için tebrik eden Dumlupınar, daha sonra şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki burada şampiyon olarak röportaj yapsaydık. İkinci yarı 38 puan toplayan bir Adana Demirspor var. Bu takım, son 7 maçın 6'sını kazanmış, özellikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda kazanmış bir takım. Altay maçı beraberliği bizim kaderimizi belirledi. Şu an play-off'tayız. Biz amacımızdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmiş değiliz. Başkanımızın tabiriyle, Süper Lig'e öyle çıkamadık ama play-off'tan çıkacağız."

Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız."

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, ligin son maçında daha az oynayan oyuncularına şans verdiklerini belirtti.

Adana Demirspor'a play-off'ta başarı dileyen Çıkırıkçı, "İnşallah hayırlısı olur. Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız." ifadesini kullandı.

Adana Demirspor, Dumlupınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:13 Kaynak: AA

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