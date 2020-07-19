Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda profesyonel kariyerine nokta koyacak olan takım kaptanları Selçuk İnan'ın, teknik ekibinde yer alacağını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda profesyonel kariyerine nokta koyacak olan takım kaptanları Selçuk İnan'ın, teknik ekibinde yer alacağını söyledi.

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Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Selçuk İnan ile katılan Terim, büyük camiaların değerleriyle var olduğunu dile getirerek, "Büyük camialar, kurumlar değerlerine sahip çıkarak büyürler ve o camiayı belirli bir yere getirirler. Bunlar büyük kulüplerin özellikleridir. Selçuk da o değerlerden birisidir. Galatasaray'da kaptanlık çok önemli bir mevkidir. Ben oynadığım yıllardan biliyorum. Galatasaray kaptanlığını ona verdiğimiz zaman doğru yaptığımızı şimdi görüyorum." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Selçuk İnan'ın Galatasaray'a çok önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selçuk Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştır. Hiçbir problemi olmamıştır. Galatasaray'a layık bir kaptan şekliyle de futbolculuk adına son sözlerini söyledi. Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Gerek milli takımda gerek Galatasaray'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Selçuk buna layık bir futbolcuydu. Belki son geldiğimde biraz tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrardan camiaya kazandırdığımız için çok mutluyum. 9 seneler, 10 seneler, 20 seneler, 30 seneler bunlar bir kulüple kolay geçmiyor. O da Galatasaray'da başladı ve Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz. Diğer şekline ben de müsaade etmezdim."

Selçuk İnan'ın futbola hizmet etmeye devam edeceğini aktaran Terim, "Selçuk, Galatasaray'a büyük faydalar sağlayacaktır. Taraftarımızın da ona sahip çıkması çok önemli. Büyük kulüplerin refleksi çok çok önemlidir. Selçuk'a verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futbolu bundan sonra futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

" Falcao'dan fazla faydalanamadık"

Fatih Terim, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon çok sayıda maç kaçıran Radamel Falcao ile ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Falcao gibi bir oyuncunun devamlı oynaması hepimizin istediğidir. Oynadığı zaman skoru değiştirebilecek, skora katkıda bulunacak yetenekte bir oyuncudur. Maalesef bu sene sakatlıklardan dolayı kendisinden pek fazla faydalanamadık. Şu an için ligimizi hayırlısıyla bitirelim. Bir hafta sonra ligi nerede ve nasıl bitireceğiz... Ondan sonra tüm takımla ilgili gerekli bilgileri yönetimimize vereceğiz. Falcao'nun oynamasını çok isterdim. Ayrıca bundan evvelki arkadaşlarımızla nasıl konuştuysak bu konuları bu sorunları hep beraber oturup olmaması için tekrar konuşacağız."

Terim, Arda Turan'ın transferi konusunda başkan Mustafa Cengiz ile görüştüklerine yönelik iddiaları kulübün internet sitesinden yalanlanmasıyla ilgili soruyu, şöyle yanıtladı:

"Yine maçtan bir gün önce, yine kamp günü böyle asılsız bir haber. Kulüp tarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Ancak merak ettiğim bir konu var. Kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan veya bu açıklamayı yapmak zorunda bırakan haberleri veren kim? Bana göre esas konu bu. Benim merak ettiğim konu da bu. Birçok Galatasaraylı da merak etmeli bence. Çünkü son zamanlarda dikkat ediyorum, kulübümüz 2-3 günde bir yalan haberlerle ilgili birçok deklarasyon yayınlıyor. Özellikle dünkü Arda konusu… Üstüne basarak söylüyorum. Bu haberleri veren veya verenler kim? Esas konu bu. Buraya bakmakta fayda var."

Galatasaray, Fatih Terim, Selçuk İnan, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:55 Kaynak: AA

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