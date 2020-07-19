Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen ligi 16. sırada tamamlayan ve küme düşen Osmanlıspor'un teknik direktörü Ali Güneş, çok üzgün olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen ligi 16. sırada tamamlayan ve küme düşen Osmanlıspor'un teknik direktörü Ali Güneş, çok üzgün olduklarını söyledi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Güneş, seyir zevki güzel bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Ancak bu bize yetmedi. Çünkü Eskişehir'den gelecek bir galibiyet haberiyle sevinecektik. Kazandık ama anlamsız, buruk bir galibiyet oldu." dedi.

Rakipleri Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un centilmence bir oyun ortaya koyduğunu anlatan Güneş, "Oyunu çirkinleştirmeden oynadılar. İki takım da ofansif bir anlayışla oynadı. Bol gollü bir maç oldu. Çok genç oyuncularla ligde kalmaya çalıştık. Ama olmadı, üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, ligde daha önce 3 puanlarının silinmesine de değinerek şunları kaydetti:

"Bir tane mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden silinen 3 puan şu an belki de bizim küme düşmemize neden oldu. İkili averaj bizdeydi. Eğer biz o 3 puanı almış olsaydık bugün ligde kalmayı kutlayacaktık. Osmanlıspor'un bu şekilde düşmesi insanın içini acıtıyor. Futbolcularımız da biz de çok üzgünüz."

Baysal: "Futboldan memnun kaldım"

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal ise yenilgiye rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

Osmanlıspor'u iyi futbol oynadıkları için tebrik eden Baysal, "Sezonun son maçına çıktık. İyi futbol oynamak istiyorduk, bunu da yaptığımızı düşünüyorum. Maçın kırılma anı Mrsic'in pozisyonuydu. Akabinde peş peşe goller yedik. Ama oynanan futboldan memnun kaldım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Osmanlıspor, Ali Güneş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:49 Kaynak: AA

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