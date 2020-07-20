Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, bütün camiadan, taraftarlardan özür dilediklerini söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, bütün camiadan, taraftarlardan özür dilediklerini söyledi.

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Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sözlerine, "Öncelikle şampiyon olamadığımız için bütün camiadan, taraftarlardan özür diliyoruz." ifadesini kullanarak başladı.

Ligde 3-4 haftadır en olumlu oyunu oynadıklarını düşündüklerini belirten Çimşir, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. Maçın gidişatına bakıldığı zaman kazanmaya yakın taraf bizdik. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama maalesef bu seviyede bireysel hatalara çözüm bulamazsanız, bu kadar bireysel hatalar yaparsanız sonuçta 3-1 öne geçtiğiniz maçı kazanamıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Genel itibarıyla bakıldığında oyuncuların isteği arzusu, oyun coşkusundan memnunum. Dediğim gibi bu seviyede bireysel hatalar yaparsanız maç kazanamazsınız."

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde kaldıkları için mutlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hem geçen hafta hem de bu hafta müthiş bir geri dönüş yaptık. Bunun karşılığında da ligde kaldık. Oyuncuları kutluyorum. Konyaspor camiasına, Konya şehrine, taraftarına hayırlı olsun. Çünkü bundan 3-4 hafta önce 'bu takım ligden düştü' denmişti. Bunu birçok kişi söyledi. Ama baktığınız, gördüğünüz, inandığınızda, kendinize takım olarak güvendiğiniz zaman, sahaya yansıttığınızda bu oluyor. Hayırlısı olsun."

İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:09 Kaynak: AA

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