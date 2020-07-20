Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalmak için son hafta maçını kazanıp rakiplerinin maçlarını bekleyeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalmak için son hafta maçını kazanıp rakiplerinin maçlarını bekleyeceklerini söyledi.

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi

Prosinecki, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Başakşehir'i tebrik ediyorum; ligin en iyi oynayan takımı ve şampiyonluğu hak ettiler. Oyuncularımı da kutluyorum, gerçekten çok kötü bir durumda olan bir takımı ligin ikinci yarısında ortaya koydukları performansla buralara kadar getirdiler." dedi.

"Henüz bir şey bitmiş değil, matematiksel olarak şansımız var." sözlerini kullanan Prosinecki şöyle konuştu:

"Bu duruma geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya büyük emek koyan başkanımız adına da üzülüyorum, çünkü ligin ikinci yarısında oyuncularımızla beraber inanılmaz bir diriliş ruhu gösterdik. Ligde kalmak adına önemli maçlar kazandık. Önümüzde bir maçımız daha var, o maç için de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz, ardından diğer rakiplerimizin maçlarına bakacağız. Ligde kalmayı hak eden bir oyuncu grubum var. Yürekleri ile oynuyorlar. Ama bazen futbolda kötü maçlar kaybediyorsunuz. O maçların cezasını çekebiliyorsunuz. Bir hafta sonraki Trabzonspor maçı zor olacak, onu kazanıp ligde kalmak için bir şans bekleyeceğiz."

Kayserispor, Başakşehir, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:25 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 14:33 Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 06:56:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]