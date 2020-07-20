Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetimle anlaşması durumunda kırmızı-beyazlı ekiple yoluna devam edeceğini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetimle anlaşması durumunda kırmızı-beyazlı ekiple yoluna devam edeceğini söyledi.

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi

Çalımbay, Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik eden Çalımbay, "Şampiyonluklarından dolayı başta Göksal başkan olmak üzere, Okan hoca ve bütün futbolcularını tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da da çok çok başarılı olurlar." dedi.

Ligi üst sıralarda tamamlama adına Gençlerbirliği maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Gayet iyi oynadık, maçın başından sonuna kadar çok üstün oynadık, çok pozisyona girdik. Belki de bugüne kadar oynayıp da en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi." diye konuştu.

Karşılaşmanın takımı açısından stresli geçtiğine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"1-0 öndeyken rahat değildik, 2-0 olduktan sonra rahatladık. Üçüncü golü attık yine VAR'dan döndü, bilmiyorum bu kaçıncı. Ama herkes gerçekten iyi mücadele etti. Tek yaptığımız hata son paslarda dikkatli olabilseydik, çok farklı güzel bir maç kazanmış olabilirdik ama buna da şükür. Bu sezon Sivas'ta son maçımızı oynadık ve galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. Sahamızda sadece 2 kötü netice aldık. Onun dışında da bütün zorluklara, sakatlıklara rağmen sezon başından bu yana mükemmel bir istikrar yakalayıp, iyi bir şekilde de buraya kadar geldik. Kalan maçımızı da kazanıp inşallah en iyi yerde de ligi bitirmek istiyoruz."

"Yönetimle anlaşırsak devam ederiz"

Çalımbay, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı ekibin başında olup olmayacağının sorulması üzerine ise henüz bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Kendisinin Sivaslı olduğunu anımsatan ve kulüple bir görüşme yapacağını dile getiren Çalımbay, "Bir sorunumuz yok, bazı şartlarım olacak. Yönetimle iyi bir şekilde anlaşırsak, inşallah devam ederiz. Şartlarım derken bu para filan değil, maddi açıdan değil başka açıdan şartlarımız olacak. Onları yaparsak, bu senekinden daha iyi bir sezon geçirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay, bu sezon sakatlıklardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını aktararak, "Devre arasında 3-4 tane oyuncu alabilseydik belki de şampiyon bile olabilirdik. Olmamak için de bir neden yoktu. Onun için bizim mükemmel bir kadro kurmamız gerekiyor, çünkü çok değerli arkadaşlarımız gidecek takımdan, onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Sivasspor'un başarısının şampiyonluk kadar değerli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bütün oyuncularımı, yönetimi, başta valimiz olmak üzere bütün Sivas halkını, taraftarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu sene taraftarımız gerçekten muhteşemdi, bütünleşmiştik. Pandemi süreci olmasaydı daha farklı şeyler olabilirdi. Seneye daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu: "Ligde kalmak mutluluk verici"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise galibiyetinden dolayı Sivasspor'u tebrik etti.

Puan yada galibiyet almak için Sivas'a geldiklerini ancak mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Maça çok iyi başlamadık. Penaltı golüyle geriye düştük, ondan sonra eşitliği yakalamak için çaba gösterdik fakat maçı kaybettik." dedi.

Çok zor bir sezonu geride bıraktıklarına vurgu yapan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Ligin bitimine 1 hafta kala diğer sonuçlara göre ligde kalmayı garantiledik. Kendimiz iyi bir sonuç alarak diğer maçlara bakmak istemezdik. Futbolda bunlar da var, Gençlerbirliği adına bir hafta kala yine bu ligde devam ediyor olmak sevindirici. Çok zor bir süreçten çok aşağılardan geldik. Pandemi süreci yaşadık, bütün kulüplerde çok sakatlıklar, sıkıntılar yaşandı. Herkes zor günler geçirdi. Bu zorluklara rağmen, bir hafta kala ligde kalmak mutluluk verici. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha doğru adımlar atarak daha yukarıları hedefleyen bir takım olmaya çalışacağız. Önümüzde bir hafta daha var, ciddi bir şekilde oynanması gereken. İnşallah önümüzdeki sezona herkes iyi bir şekilde hazırlanır."

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i de başarısından dolayı kutladı.

Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:45 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 14:33 Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 06:56:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]