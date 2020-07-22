TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında sahasında Akhisarspor ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, hedeflerinin Süper Lig olduğunu yineledi.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, 2 ayaklı maçın ilkini berabere tamamladıklarını aktardı.

İkinci maçtan galibiyetle döneceklerine inandıklarını vurgulayan Canel, "Hedefimiz Süper Lig. Dış güçler ne kadar baskı yaparsa yapsın bu kararımızdan dönmeyeceğiz. Ben bu işi 1983'ten beri yapıyorum. Bu seneki gibi Karagümrük'ün ince ince doğrandığını görmedim. Bizim sahamızda hakemler yapmadıklarını bırakmadılar." diye konuştu.

Yılmaz Vural: "Sonuç olarak istediğimizi aldık"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, gollü beraberliğin kendileri için büyük avantaj olduğunu söyledi.

Deplasmanda atılan golün, eleme maçlarında önemine değinen Vural, "Sahamızda 4-4 olmadıktan sonra her beraberlik bize yarayacak. Çok stratejik bir maç oynayacağız. Karagümrük çok iyi bir takım. Maçın 3-3 bitmesi bizim için büyük bir avantaj oldu. Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak. Pazar günü çok çekişmeli bir maç izleteceğiz. Sonuç olarak istediğimizi aldık." değerlendirmesinde bulundu.