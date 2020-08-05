Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0'lık galibiyetin rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Okan Buruk, rakiplerinin kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0'lık galibiyetin rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag'a 3-0 yenilen Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Okan Buruk, rakiplerinin kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini söyledi.

Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Buruk, "Sözlerime rakibimizi tebrik ederek başlayacağım, maçın büyük bölümünde bizden daha çok mücadele ettiler. Takım oyununu daha çok oynadılar. Erken gol bulmaları onların performanslarını yukarı, bizi de aşağıya çekti. Oyunun sonuna kadar gol atmak için çabaladık ama golü bulamadık. Daha iyi olabilirdik. Öncelikle rakibimizi performansından dolayı tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun süren sezonun kendilerini yorduğunu aktaran Okan Buruk, "Ligin sonu olması hem de rakibimize göre yaşımızın yüksek olması etkili olmuş olabilir. Belki şampiyonluk yaşayan bir takım olarak üzerimizde rahatlık da vardı. Bunların hepsi bugün oynadığımız kötü oyunun ve kaybetmemizin nedenlerinden bir kaçı." şeklinde konuştu.

Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olmanız, bugün takımınızın performansını olumsuz etkilemiş olabilir mi?" sorusuna ise şöyle yanıtladı:

"Hafta içi antrenmanlarda takımımı iyi görmüştüm, daha istekliydiler. Burada tabii ki takımımızın sahadaki performansı çok iyi değilse ilk sorumlusu benim. Kendimi sorumlu tutuyorum. Şampiyonluk, şampiyonluk kutlamaları, birkaç gün izin bunlar bazen olumsuz olarak yansıyor. Burada oyuncularımı suçlayamam, oyuncularıma sezon boyunca sergiledikleri performans nedeniyle teşekkür etmek istiyorum."

"Bu bize karşı yapılan utanç verici bir şeydi"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın oteline dün gece rakip takım taraftarları tarafından gerçekleştirilen havai fişekli saldırıya sert tepki göstererek, şunları söyledi:

"Biz buraya misafir olarak geldik. Kopenhag takımı da ülkemize misafir olarak geldi ve biz onları güvenli şekilde karşıladık. Dün gece otelimize yapılan iki saldırı hem beni hem de oyuncularımızı hem de otelin misafirlerini büyük ölçüde korkuttu. Ben bununla ilgili önlem almayan, devamında bir şey yapmayan polisi kınamak istiyorum. Biz buraya misafir olarak geldik, güvenliğimiz önemliydi ama bu saldırıyı gerçekleştirenleri polisin hala yakalamadıklarını görüyoruz. Bu bize karşı yapılan utanç verici bir şeydi. Uzun yıllardır futbolcu ve teknik adam olarak Avrupa kupalarında oynadım, böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Avrupa'nın en medeni şehrinde bu başımıza geldi. Bu gerçekten çok utanç verici bir şey."

Buruk son olarak, Kopenhag'ın çeyrek finalde Manchester United karşısındaki şansının sorulması üzerine ise "Bugünkü oyunlara baktığımızda, kendimizi de bunun içine sokuyorum, iki takımın da Manchester United karşısında şansı hiçbir şekilde yok. Futbolda hiçbir şey belli olmaz ama Manchester United iki takımın da çok çok üzerinde olan bir takım. Özellikle ön tarafında çok yetenekli oyuncuları var. Ama Kopenhag'a başarılar diliyorum, umarım o turu da geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehir, Okan Buruk, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:23

Kaynak: AA

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