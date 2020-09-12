Süper Lig'in açılış maçında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, hakem hatalarının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, oyun olarak kontrolü ve topu kendilerinde tuttuklarını belirtti.

Az hata yaparak öne geçtiklerini ifade eden Tomas, "Maalesef 2-0 yapsak maçı koparabilirdik. Direkten dışarı giden top ile maç döndü ve skor 1-1 oldu. Ardından 2-1 penaltı ile kaybettik. En az bir puanı hak ettik ama hakem hataları bizi üzdü. Çok çalışıyoruz ama böyle hatalar olmamalı. İnşallah ileride olmaz. Toparlayacağız, daha ligin başı. Yeni transferlerle bu sene çok farklı olacak." şeklinde konuştu.

Tomas, maçın ikinci penaltısının yanlış karar olduğunu savunarak, "Uzun yıllar Türkiye'deyim böyle penaltı görmedim. Ben de izledim. Böyle penaltı yok." diye konuştu.

Erol Bulut: "Lig çekişmeli geçecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor deplasmanının zor olacağını bildiklerini ve öyle de geçtiğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un iyi futbol oynadığına işaret eden Bulut, "Bizim için önemli olan galip gelmekti. Galip geldiğimiz için futbolcuları tebrik ediyorum. İlk yarı pozisyonları ve penaltıyı değerlendiremedik. Moralimiz bozuldu." dedi.

Rakibin ikinci yarıda yakaladığı pozisyonu değerlendirerek öne geçtiğine işaret eden Bulut, "Biz de toparlandık ve yakaladığımız pozisyonları değerlendirerek 2-1 kazandık. Mağlup duruma düştükten sonra galip duruma gelmek kolay değil. Oyuncular, Fenerbahçe bunu başardı. Futbolcuları tebrik ediyorum. Lig çekişmeli geçecek." ifadelerini kullandı.

Penaltı pozisyonlarını henüz izlemediğini anlatan Bulut, "İkinci penaltıda Enner kafaya çıktığında topa vurmak istedi. Defans oyuncusu direk eli ile yüzüne temas ediyor. Bu kural böyle. İlk yarıda bir pozisyonda top rakibin eline vurdu hakem vermedi. Bana göre o da penaltıydı. Ne konuşsak boş. Hakem VAR ile izleyip karar veriyor." şeklinde konuştu.