Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, aldıkları mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyledi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçını kazanmak istediklerini ama karşılaşmanın zor geçtiğini belirtti.

Tanımadıkları bir rakibe karşı mücadele ettiklerini aktaran Çalımbay, "Onlar bizi tanımıyor, biz de onları tanımıyoruz. Kötü başladık, oynamalarına izin verdik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik." dedi.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıya başladığımızda hem oyuncu hem taktik değişiklik olsun biraz daha baskı kurduk. Burada da pozisyonlarımız vardı, onları da maalesef değerlendiremedik. İlk yarıya göre biraz daha iyiydik. Bizim takımımız bu değil, yeni oyuncu arkadaşlarımız var, ilk defa oynayanlar var. Geçen yıl kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Onların yerini bir an önce doldurmaya çalışıyoruz. Onun için de bu maç hatalarla dolu bir karşılaşma oldu. Bunu telefi edeceğiz, etmemiz de gerekiyor. Ligin ilk maçı olduğu için bunlardan iyi bir ders çıkarmamız lazım. Bazı arkadaşların bireysel olarak da ders çıkarmaları gerekiyor. Hepsini düzelteceğiz, geçen sezon nasıl iyi bir istikrar yakaladıysak, takımımız oturduğu zaman aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2 hafta sonra bir ara var. Önemli olan kalan 2 maçımızı, Erzurum ve Ankaragücü maçlarını çok iyi şekilde bitirip, o arayı da iyi bir şekilde değerlendireceğiz."

Takıma iki transfer yapacaklarını anımsatan Çalımbay, "O iki arkadaşımızın da gelmesiyle takımımızı daha iyi bir duruma getireceğiz." diye konuştu.

Çağdaş Atan: "İyi analiz edip iyi çalıştık"

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise lige istedikleri gibi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Rakibi analiz ettiklerini ve bunun faydasını gördüklerini belirten Atan, "Rakipte de yeni oyuncular vardı, 3-4 önemli oyuncularını kaybedip önemli oyuncular aldılar. İyi analiz edip iyi çalıştık. Gerçekten hem savunma olarak, hem hücum olarak. Tabii ki daha iyi oynayabilirdik, oyunu daha önce de koparabilirdik." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, her zaman topa sahip olup rakibe oyunu kabul ettirmeyi hedeflediklerine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Top rakipteyken de oynamayı çok istiyorum ve bunu çok seviyorum. Bütün oyuncularım da buna karşılık verdiler. Oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Sivasspor'a kötü demeyelim de oyunu kendi adımıza çevirmeyi iyi bildik. Rakibi bazı bölümler istediğimiz yerlere yönlendirdik. İstediğimiz oyunun orta alanında ya da hücum alanında istediğimiz boşlukları yaratıp, oraya planladığımız topları soktuk. Bunun sonucunda rakip tabi biraz kötü görünmüş olabilir. Sonrasında Rıza hoca hücum hamleleri ile bizi sıkıştırmaya çalıştı ama buna iyi mücadele ederek karşılık verdik. Akan oyunda çok fazla pozisyon vermediğimizi düşünüyorum, karambol toplardan pozisyon verdik. Amacımız daha iyi, daha agresif oynamak, topa daha çok sahip olmak. Kazandığımız için mutluyuz."