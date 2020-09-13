Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya teklif götürdüklerini ancak kulübünden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya teklif götürdüklerini ancak kulübünden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Terim, Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Orta saha transferiyle ilgili konuşan Terim, "Okay için bir teşebbüsümüz oldu. Okay'ı istedik, istiyorum da ama bildiğim kadarıyla Celta Vigo takımının bırakma niyeti yok. Şu anda öyle bir şey olması söz konusu değil. Orta sahanın her yerine oyuncu arıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İyi bir başlangıç yaptığımız için memnunum"

Terim, sezona iyi bir başlangıç yaptıkları için memnun olduğunu söyledi.

Müsabakada etkili oynadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Pas sayımızı aşağı çektik ama daha etkili paslarla hızlı hücum ettik. Burada ön alanda oynayan futbolcularımızın hareketliliği önemliydi. Rakibimizin tek hatta kaldığını bildiğimizden aradaki boşlukları değerlendirdik. 23 şut atmışız. Bu, çok önemli bir sayı. 18 içinde de topla 30'un üzerinde buluşmuşuz. Biraz daha becerili olabilseydik sonuç çok daha farklı olabilirdi. Ancak neticede 3 puanı almak önemli. İyi bir başlangıç yaptığımız için memnunum. Oyuncularımı da tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Belhanda yorumu

Fatih Terim, etkili performanslarıyla galibiyette önemli rol alan Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda hakkında görüşlerini aktardı.

Emre Kılınç'ın iyi oynadığını anlatan Terim, şunları kaydetti:

"Emre'nin doğrudan defans arkası koşuları çok faydalı oldu. Attığı gol de çok şıktı. Taylan her geçen gün daha iyi oynuyor. Fizik açısından ve teknik anlamda her gün kendisini geliştiriyor. Bildiğimiz Taylan 10 numaraydı ama şimdi hem 6 hem de 8 oynayabiliyor. Her tarafta oynayabilen bir genç kazandığımız için çok mutluyum. Belhanda da çok koştu, çok mücadele etti ve iyi oynadı. Orta sahamızdan memnunum. İkinci yarı biraz düştüler ama değişikliklerle bunu kapattık."

"Arda'dan çok memnunum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 9 yıl sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Terim, Arda'nın transferi konusunda ısrarcı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Hem şifahen hem de yazılı olarak çok ısrar ettiğim bir oyuncuydu. Çok iyi oynadı bana göre. Çok istekli, çok mutluydu. Mutlu insanlar da iyi performans verirler. Arda'dan çok memnunum. Gol de yapabilirdi, golleri de attırabilirdi. 60. dakikalarda kendi bekinin çizgisine gelip top kazanma mücadelesini yapan Arda'yı görmek, onun futbolu ne kadar çok özlediğinin en önemli göstergesi. Arda bize çok faydalı olacak. Arda, orijinal bir Galatasaraylı. Kendi yuvasında. Çok mutluyum. Şimdi olağanüstü işler yapmıyor ama futbol oynamadığı süreyi düşününce iyi bir başlangıç yaptığı düşüncesindeyim. Daha da iyi olacak."

"Belhanda bizim önemli ve kıymetli bir oyuncumuz"

Terim, takımdan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'nın kıymetli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Transfer döneminin sonuna kadar birçok şey olabileceğini anlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Belhanda gider, gitmez bilmiyoruz ama profesyonel hayatta her an her şey olabiliyor. Her kulüp de her şeye hazırlıklı olmalıdır. Belhanda bizim önemli ve kıymetli bir oyuncumuz. Havalimanında karşılamaları çok sevmiyorum ama hizmet etmiş futbolcuları en iyi şekilde yolcu etmeyi, ona sevgi göstermeyi, yaptığı hizmetin karşılığında saygı göstermeyi çok seviyorum. Bu ilişkiler çok önemli. Belhanda, şartlar ne olursa olsun iyi bir profesyonel oyuncu örneği gösteriyor. 5 Ekim'e kadar birçok şey olabilir. Kulüplerin ve oyuncuların kendi tasarrufları vardır. Oyuncularımı teknik manada anlamak ve hazırlamak zorundayım. Bu biz antrenörlerin işine benziyor. Her an gidecekmiş gibi bir küçük valiz vardır. Bir de uzun kalacakmış gibi büyük valiz vardır. Profesyonel hayat böyle."

Fatih Terim, Süper Lig'de sezona bir isim önerisinin sorulması üzerine, "Korona 2 olsun. Birincisini oynadık bu ikincisi. İşin esprisi bir tarafa, seyircisiz her kulüp için çok zor. Büyük kulüpler için daha da zor. Parasal yönü bir tarafa işin manevi yönü ve keyfini anlamış olur. İnşallah o günleri hep beraber görürüz. Ülkemiz sıkıntısız, en az zararla atlatır. Hepimizin sevinçleri ve üzüntüleri paylaştığı bir ortama tekrar kavuşuruz. İsim aklıma gelmiyor ama karar merci olan federasyonumuz en iyisini yapacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Younes Belhanda, Fatih Terim, Celta Vigo, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 00:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan, yeniden yargılanarak tutuklandı Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı 65 yaşındaki adam, evde kendini iple tavana asarak intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var
Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü Kahreden haberler peş peşe geldi! İki sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü         
18:02
Mahalleyi saran kötü koku Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı         
17:50
Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti         
17:31
Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı         
17:17
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı         
15:23
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti         
14:28
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi         
14:09
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende         
11:22
Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek         
10:16
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 00:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei