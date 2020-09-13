TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, daha iyi bir takım olacaklarını dile getirdi.

Yazıcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Oyuncularının verilen direktifleri yerine getirdiklerini belirten Yazıcı, "Hafta içinde rakibimizi analiz ettik. Bir taktik belirledik. Çünkü iyi bir rakibe karşı oynadık. 5 yıldır beraber oynayan bir ekipti. Dolayısıyla rakibin kalitesi ortadaydı. Orta sahada rakibimizi durdurduk kontrataklarla öne gitmeye hedefledik. Bundan da başarılı olduk." diye konuştu.

Daha iyi bir takım olacaklarını dile getiren Yazıcı, "Sezon başı olması dolayısıyla gol yollarında gereken skoru bulamadık. Eğer onları bulabilseydik skor daha farklı olabilirdi. Oyuncularımız verilen görevleri ilk olmasına rağmen yerine getirdiler. Tempomuz daha da yükselecek." şeklinde konuştu.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise "Maça iyi başlayamadık. İyi bir oyun sergileyemedik. Hatalı bir gol yedik. İnşallah haftaya toparlanıp, daha çok çalışıp puanlarla lige devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.