Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu performans, maç konsantrasyonu ve lige kazanarak başlama arzusunun üst seviyede olduğunu belirtti.

Süper Lig'in ilk haftasında kendi evlerinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Bazı teknik direktör ve futbolcuların da Kovid-19 tedavisi gördüğüne dikkati çeken Tuna, "Bu hastalıktan kaçış yok gibi görünse de dikkat ediyoruz. Ne kadar dikkat etsek de 'bizim takımımıza da gelmeyecek' diyemiyoruz." dedi.

Sezona taraftarsız bir şekilde olağanüstü başladıklarını dile getiren Tuna, takımının geçen yıl ortaya koyduğu kazanma arzusunu ve disiplinini bu maçta da sürdürdüğünü ifade etti.

Maça planladıkları gibi başladıklarını anlatan Tuna, "Gençlerbirliği zorlu bir takım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya koyduğumuz performans, maç konsantrasyonu, lige kazanarak başlamak arzusu üst seviyedeydi. Her şey bizim adımıza güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Podolski, Nuri Şahin ve Orgill'i oyuna sokarak daha fazla pas oyunu oynadıklarını kaydeden Tuna, "Pas oyununu doğru oynayıp farklı bir takıma gelebiliriz. Bu isimler bize de lige de çok katkı verecektir. O katkıyı bu maçta aldık. Geçen yıl 19 farklı oyuncuyla gol atan Türkiye'deki tek takımdık. Bu oyuncuların hepsinden lig maratonunda tek tek katkı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mert Nobre: "Takımımız fiziksel olarak hazır değil"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, karşılaşma boyunca pozisyon bulmakta zorlandıklarını söyledi.

İki hatadan kolay gol yediklerini aktaran Nobre, "Bu ligde bu şekilde kolay hatalar olmamalı. Takımımız fiziksel olarak hazır değil. Pandemi dönemi, yeni gelen yabancılar gibi zorlu bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki Konya maçının ardından bir ara var. Bu ara bizim takım için çok iyi olacak. Fiziksel eksikliğimizi gidereceğiz. Karşılaşmada ara ara etkili olduk ancak futbol gol oyunu. İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk." ifadelerini kullandı.