TFF 1. Lig'in ilk haftasında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Balıkesirspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, "Haftaya daha rahat olup, daha çok sorumluluk alacağız. Daha iyi şeyler yapacağız, topu daha iyi kullanacağız, basit hataları engellemeye çalışacağız." dedi.

Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Mrsic'e armağan ettiğini söyledi.

Bu süreçte çok hazırlık maçı yapamadıklarını belirten Dilsöz, şunları kaydetti:

"İlk 30 dakika maalesef kötü oynadık. Takımın yüzünü döndüremedik. Ön tarafla orta saha arasında köprü kuramadık. Ön taraftaki oyuncularımıza uzun toplarla ulaşmaya çalıştık. Ama 30'uncu dakikadan sonra özellikle Foxi'nin sorumluluk alarak takımın yüzünü döndürmesiyle oyunu dengelemeye çalıştık. Haftaya daha rahat olup, daha çok sorumluluk alacağız. Daha iyi şeyler yapacağız, topu daha iyi kullanacağız, basit hataları engellemeye çalışacağız."

Ümit Şengül: "Motive olamadık"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de lisans sorunu nedeniyle genç bir takımla sahaya çıktıklarını anlatarak, ilerleyen zamanlarda ligde ses getirecek bir Giresunspor izleteceklerini dile getirdi.

Şengül, Balıkesirspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Bugün konsantrasyon eksikliği yaşadık. Çünkü son ana kadar hangi takımla sahaya çıkacağımız belli değildi. Tam motive olamadık. İyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Yaptığımız transferler önemli transferler. Bu ligde inşallah ses getiren bir takım olacağız. Sürecin sonunda başarılı işlere imza atan, hedefi kovalayan bir ekip olacağız." ifadelerini kullandı.