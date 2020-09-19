Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, TFF 1. Lig'in 2. haftasında 1-0 kazandıkları Balıkesirspor maçında iyi oynadıklarını söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşkın, "Kendi sahamızda galip gelmek istiyorduk. Maça da iyi başladık. İlk 20 dakika çok üstündük. Devre arasında yaptığımız hamlelerle oyunu açmak istedik. Bunda da başarılı olduk. Maçın genelinde topa sahip olan taraf bizdik. Defansta ve orta sahada iyiyiz ama ileride pozisyon üretmekte zorlandık. Golü bulduktan sonra takım savunmasını da iyi yaptık ve galip geldik." diye konuştu.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz ise, "Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum. Basit pozisyon hataları yapıyoruz. Bunları ortadan kaldırdığımızda verdikleri mücadele daha da kıymetli hale gelecek ve sonuca yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Dilsöz, kulübün transfer yasağıyla ilgili, "Önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olabilir." şeklinde görüş belitti.