Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, "Takımımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın disiplini, çalışması, özel yaşamlarındaki değerlerine sahip çıkışları önemli. Yenilmezlik serisine devam ettiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı

İlk yarıda topu Beşiktaş'a verip oyunu kendilerinin kontrol ettiğini söyleyen Tuna, "Biraz fazla izin verdik Beşiktaş'ın topa sahip olmasına. Topa sahip olunca savunma ile orta alan arasındaki kullanabileceğimiz alanlar vardı. İkinci yarıda oyunu kontrol eden taraftık. Oyuna giren oyuncularla özelliğimizi ortaya koyduk ama maalesef 40 metrelik bir uzun top sonrası hatalı gol yedik." diye konuştu.

Oyuna sonradan giren ve beraberlik golünü atan Gökdeniz Bayrakdar ile ilgili de konuşan Tuna, "Gökdeniz'i Kocaelispor'dan aldık. Karakterli, yetenekli, inandığımız bir oyuncu. Henüz 18 yaşında. Antalyaspor'a, milli takıma katkı yapacağına inanıyoruz. Karakterini bozacağına inanmıyoruz. Doğru yolda ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un maçtan önce yaşadığı test sorunlarına da açıklık getiren Tuna, şunları aktardı:

"Maçtan önceki süreçle ilgili çok soru geldi. Dün sabah olağan bir testimiz vardı. Perşembe antrenman öncesinde testimizi olduk. Sonrasında sonuçlar çıktığında olağandışı, görülmemiş bazı bilgiler aldık. Numunelerle ilgili söylentiler çıkmaya başladı. Takımımızda hiç pozitif vaka yoktu. O dönemde de yansıdığı gibi, pozitif görülen şüpheli testlerden kaynaklanan sonuçlar çıkmıştı. Sonraki süreci kulübümüz iyi yönetti. Federasyonun sayfalarına girmesi gereken bilgileri beklettik. Sağlık kurulumuz laboratuvarla görüştü. Federasyona akredite olan hastane, laboratuvarlarda bu testler yapılıyor. Bugüne kadar 20 tane test yaptık. Hiçbirinde buraya gelen ekibin birinde bile pozitif çıkmamıştı, inşallah da bundan sonra da çıkmaz. Pandemi sürecinde bütün kurallara uyarak tesisimizi izole ederek günlük yaşantımızı sürdürüyoruz. Sonrasında bu testler için tekrar il sağlık müdürlüğüyle, laboratuvarla, görüştük tekrar test yapılmasıyla ilgili. Süleyman Demirel Üniversitesinin hastanesine de aynı numuneler verilmesine karşın negatif çıktı. Sonrasında alınan numunelerin de hiçbirinde pozitif vaka çıkmadı. Bugün Beşiktaş'ın da bir açıklaması vardı. Bu hassas dönemi iyi yönettik ama sanki takımımızda pozitif vaka varmış gibi bir algı oldu. Ekibimizde bir tane bile pozitif vaka yoktu ve çıkmadı."

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 22:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi         
22:11
"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım         
21:03
Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Her şey bir anda oldu! Çürüyen binanın balkonu yoldan geçenlerin üzerine düştü Her şey bir anda oldu! Çürüyen binanın balkonu yoldan geçenlerin üzerine düştü         
09:29
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 22:41:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei