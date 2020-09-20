Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Özdilek, mavi-beyazlı ekibin sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanılması gereken bir maçı kaybettiklerini belirtti.

Maç boyunca oyunu ellerinde tuttuklarını aktaran Özdilek, "Oyunun hakkı normalde kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Başından sonuna kadar da bu böyle gitti. Son 10 dakikayı bir kenara ayırıyorum. Aslında rakibin böyle oynama alışkanlığının yüksek olduğunu ve bu ligin iyi takımlarından biri olduğunu biliyorduk. Her şey istediğimiz gibi gelişti orta sahayı güçlü ve dirençli tutarak rakibin çıkışlarında sıkıntı yaşayacağını düşündük ki bununla ilgili planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Özdilek, Aryvdas Novikovas'ın iptal edilen golünün nedenini bilmediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Gol niye iptal edildi bilmiyorum ama akabinde golü bulduk. Özellikle bu ligde gol bulduktan sonra ikici bölge set oyununu doğru oynamanız gerekiyor. Rakibin bir direkten dönen topu ve iki golü var. Duran toplar futbolda önemli bir unsur. Maalesef yediğimiz ilk golde duran topta pozisyon paylaşımını çok doğru yapamadık. Öndeki oyuncu doğru yerde olsa vurdurma şansı yok. 1-1'den sonra skoru tutmalıydı ama bunu yapamadık."

Takımın daha iyi bir konuma geleceğine inandığını vurgulayan Özdilek, şunları kaydetti:

"Yediğimiz ikinci golde de savunma oyuncuları çok geri kaçtı. Reel olarak bakıldığı zaman hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. İyi oynarken kaybettik bu üzücü ama bu takım iyi bir takım daha da iyi olacak daha da güçlü olacak bundan hiç şüphem yok. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var onların gelmesiyle daha opsiyonel bir takım olacağız. Oyuncularımızı tebrik ediyorum çünkü geçen hafta ile bu haftayı kıyaslarsak çok ciddi bir aşama kat ettiğimiz ortaya çıktı. Çok iyi bir takıma karşı çok üstün oynadık çok coşkulu oynadık dolayısıyla hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Bundan da çıkarabileceğimiz dersler var. Bugün üzüleceğiz ama yarın kafaları kaldırıp tekrar hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız rakibi de tebrik ediyorum."

Rıza Çalımbay: "10 dakikada maçı çevirmek çok önemliydi"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da güzel bir maç olduğunu dile getirerek, "Geçen hafta kaybettiğimiz bir maç vardı mutlaka bu maçta telafi etmemiz gerekiyordu. Bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Ama şunu gördük ki biz iki maçta da hazır değiliz. Takım ve oyuncuların olarak hazır değiliz onun farkındayız. Son 10 dakikada maçı çevirmek çok önemliydi. Çok iyi bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Haftaya MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını anımsatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta Ankaragücü maçından sonra 18 günlük bir aramız var. Bugün alınan galibiyet bizim açımızdan ilerisi için çok çok önemliydi. Gerçekten herkesin 'gitti' dediği maçı çevirdik. O yüzden önümüze birazcık daha iyi bakıyoruz ama bazı gerçekleri de görüyoruz. Bazı arkadaşlarımızın hazır olmadığını gördük ama bunun mutlaka Ankaragücü maçını geçersek iyi şekilde lige ve Avrupa kupalarına başlayacağız."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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