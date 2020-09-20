TFF 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlker Püren, rakipleri Ankaraspor'un da iyi mücadele ettiğini belirterek, "Zorluk derecesi yüksek bir müsabakaya çıktık. Hafta başından beri oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Tabii biz ne kadar konsantre etmeye çalışsak da rakibimizin transfer tahtasını açamamış olması, bir önceki maçta kalecilerinin sakatlanması ve yerine ikinci kalecinin oynuyor olması, genç bir ekip olmaları oyuncularımızın konsantrasyonunu biraz düşürdü diyebilirim. Rakibimiz bizim oyunumuzu bozmaya çalıştı. Neticede 3 puanı aldığımız için son derece mutluyuz." dedi.

Güneş: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte sıkıntı yaşadık"

Ankaraspor Teknik Direktörü Ali Güneş, iyi mücadele ettikleri maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduğunu dile getirdi.

"Puan alacağımız bir maça gelmiştik." diyen Güneş, transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla oynamak zorunda kaldıklarını anımsatarak, "Dolayısıyla maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte sıkıntı yaşadık. Maçın kırılma anlarından biri Erdem'e kaleci tarafından yapılan hareketti. Bize göre kırmızı kart ve penaltı gerektiren bir pozisyondu. Ardından yediğimiz golle mağlup duruma düştük." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini anlatan Güneş, "Topun direkten döndüğü pozisyonlarımız oldu. Biz değerlendiremeyince rakip 2-0 öne geçti. Üzüntümüz, genç futbolcularımızın bu kadar özverili oynadıkları bir maçtan puansız ayrılmak. Ama biz onlara inanıyoruz. Transfer tahtamız açılır ve gerekli takviyeleri yapabilirsek, ortaya çok daha iyi bir Ankaraspor çıkacaktır." şeklinde görüş belirtti.