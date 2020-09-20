Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk oldukları Medipol Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçta iyi oynadıklarını söyledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk oldukları Medipol Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçta iyi oynadıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezona 3 resmi maçı da kazanarak iyi bir şekilde başladıklarını söyleyen Terim, "İyi giden bir Galatasaray var. Zorlu da bir haftaydı. Bir zorlu haftaya daha girdik. Perşembe ve pazar günü maç yapacağız. Bugün oyundan ve mücadeleden çok memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun hiçbir anında televizyon başındaki hiçbir Galatasaraylı kaybetme hissini yaşamadı. Keyif veren ve her gün üzerine koyarak devam edeceğimiz bu oyunu Galatasaraylıların özlediğini biliyorum. Onların mutlu olduğunu görür gibiyim. Bundan ben de zevk alıyorum." diye konuştu.

Performanslarının üzerine koyarak gideceklerini aktaran Terim, "Bu atmosferi hem sahanın içinde hem de dışında yakaladığımız inancını taşıyorum. Fizik ve teknik olarak iyiyiz. Taktiksel manada da oyuncuların ne istediğimizi ezberlediğini düşünüyorum. Daha farklı da olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın iyi maç yönettiğini vurgulayarak, "Bugün zevkli bir maç oldu. Bu maçın böyle olmasında en büyük etken de bana göre az düdük çalan hakem. Bunu kazanan takımın hocası olarak değil sonuçtan bağımsız şekilde söylüyorum. Bazı zamanlar eleştiriyorsak, takdirleri de iletmek zorundayız. Hakeme teşekkür etmek istiyorum. Ekibiyle birlikte çok iyi bir maç yönetti." şeklinde görüş belirtti.

"Düşündüklerimizi alamadık, listelerimiz olmadı"

Tecrübeli teknik adam, transferde düşündüklerini alamadıklarını ancak elindeki takımı en iyi seviyeye getirmek için çalıştığını kaydetti.

Geçen sezon tam takım olarak çalışmaya çok geç başladıklarını hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şöyle devam etti:

"Geçen sene Avusturya'daki kampa sanki genç takımla gittik. Bu sene kampımızı Florya'da yaptık. Akşamları kendi evlerine göndererek çok da rahat ettik. Fizik kalitelerini belli seviyeye çekme konusunda çok sıkıntı yaşamadık. Oynama düzenimizi anlatırken idmanlarda hep beraber olmamız önemliydi. Geçen sezon 11-12 kişi yoktu. Transferle ilgili her zaman gönlünüzdeki ile gerçekleşen bir olmuyor ama uğraşıyoruz. Bazı düşüncelerimiz gerçekleşirse iyi olur. Dünyada her kulüp sıkıntıda. Türkiye'de ekonomik açıdan sıkıntıda olmayan kulüp yok. Galatasaray da bundan doğal olarak etkilenecek. Zaten geldiğimden beri sıkıntı var. Sattığımız kadar alma gibi cezalarla uğraşıyoruz. Benim karalar bağlayacak halim yok. Ne varsa, nasıl varsa onları en iyi şekilde hazırlamak benim görevim. Bir ve iki numaralarımız gayet iyi gidiyor. Babel 5-6 ay, Diagne 11-12 aydır oynamıyor. Onları da yavaş yavaş hazırlıyoruz. Burayı kayıpsız geçersek, fizik olarak daha da iyi seviyeye geliriz. Düşündüklerimizi alamadık, listelerimiz olmadı ama herkesin en iyisini yapmak için uğraştığını görüyorum. Bir şey diyecek halim yok. Kendi içimizde konuşuyoruz. Bu tip konuların kamuoyu ile paylaşılmasından yana değilim. Bir sıkıntımız varsa kendi içimizde çözeriz. Ancak ne olursa olsun bu yarışın en önemli takipçilerinden biriyiz."

"Her dakika her şey yaşanabilir"

Tecrübeli teknik adam, transfer sezonunun 5 Ekim'de kapandığını hatırlatarak, çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Televizyon başında Fatih Terim'in takımını görmek isteyen Galatasaraylıların mutluluğunu hissettiğini aktaran Terim, "Onların keyif alması bizim için çok önemli. Kenardayken ben de mücadeleden ve oyundan keyif alıyorum. Muhakkak hatalarımız var ve tam hazır değiliz ama bazı mevkilerde yaptığımız değişikliklere ve sonuçlara baktığımızda, Galatasaray'ın hanesine iyi şeyleri sıralayabiliriz. Ocakta yeniden bir hamle şansımız var. Transferin kapanmasına kadar daha net 10 gün var. Neler olur, neler biter bilmiyorum ama futbolun dinamizmi içinde her dakika her şey yaşanabilir. Değişimler, gidişler, gelişler olabilir. Oldu oldu, olmazsa mevcut kadromuzla ocak ayına kadar gideceğiz. Arkadaşlarımın özverisinden, çalışmasından, fedakarlığından, taktik anlayışımızı en ufak ayrıntısına kadar uygulamasından memnunum." şeklinde konuştu.

Sezonun ilk 3 maçında skor anlamında üretken olduklarını belirten Terim, "Üçte 3 yaptık. İyi de oynuyoruz. Daha çok pozisyon buluyoruz. Bu sezonki 3 resmi maçta toplam 8 gol attık ama iki katı da olabilirdi. Fazla pozisyona girmek beni çok mutlu ediyor. Keyif veren futbol her zaman tarzım ve tavrım oldu. Bu sene yavaş yavaş baskılarımızı daha önde, tek blok halinde yapmaya başladık. Bundan memnunum. Pas yüzdesini biraz azalttık ama öne, derine ve dikine daha çok oynuyoruz. Bundan memnunum, daha da iyiye gideceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"Taylan'ı Allah nazarlardan saklasın"

Fatih Terim, orta sahada görev verdiği Taylan Antalyalı'nın performansını övdü.

Taylan'ın alışkın olmadığı bir rolde oynadığını aktaran sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Sanki çok uzun yıllardır 6 numara, 8 numara oynuyor gibi. Taylan'ı Allah nazarlardan saklasın. Çok da iyi oynuyor. Her geçen gün daha da aşama yapacak. Bundan emin olabilirsiniz. O karakterde, o yetenekte bir çocuk. On numaraydı. Koşmayan, mücadele etmeyen, sadece top gelince oynayan Taylan'dan artık dünyanın kabul ettiği modern bir 6 numara gibi oynuyor. Kendisini sahanın içinde gezdiriyorum. Galatasaray'da o tip futbolcuların çoğalmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'nın da iyi mücadele ettiğini anlatan Terim, "Yeteneğine göre zaten daha önce de goller atması lazımdı ama şutu az kullanan bir oyuncu. Bugün söyleye söyleye o şutu attırdık. Bugün tüm takım çok iyiydi. İnşallah böyle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, ligin 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda yapacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "İnşallah bu galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Önceliğimiz perşembe günkü Hajduk Split maçı. Neftçi'den daha iyi bir rakiple oynayacağız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Onu geçelim. Hafta sonu da inşallah Ali Sami Yen'de kazanma alışkanlığımıza devam ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 22:43 - Kaynak: AA

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