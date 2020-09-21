Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "İlerleyen süreçte temposu daha yüksek, ofansif anlamda daha üretken, izleyene keyif veren bir takım haline geleceğiz.

Maçın ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "İlerleyen süreçte temposu daha yüksek, ofansif anlamda daha üretken, izleyene keyif veren bir takım haline geleceğiz." dedi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı birçok pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi.

Devre arasında oyuncularına aynı şekilde oynamalarını ve rakibin hatasını beklemelerini söylediğini vurgulayan Sağlam, "Nitekim de dediğimiz gibi oldu, biz ikinci yarıda da baskımızı sürdürdük ve yeni transferimiz Tomane'nin golü ile öne geçtik. Sonrasında kazandığımız haklı penaltı ile farkı 2-0'a taşıdık. Güzel gecenin kapanışını Enes, harika bir gol atarak kapadı." ifadelerini kullandı.

Sağlam, takımın yavaş yavaş oturacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi yoldayız, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu takım inşallah çok daha iyi olacak. Oyuncularımız, bizim anlayışımızı ve sistemimizi kavramaları ve sahada uygulamaları her hafta iyiye gidecek. İlerleyen süreçte temposu daha yüksek, ofansif anlamda daha üretken, izleyene keyif veren bir takım haline geleceğiz. Ligin sonunda Süper Lig hedefine ulaşmış bir camia olacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Bu maçta oyuncularımız güzel işler yaptı, daha çok çalışıp daha mükemmele ulaşmaya çalışacağız. Oyuncularıma güzel futbol ve güzel skor için teşekkür ediyorum."

Bekir Limanlar: " İkinci golden sonra direncimiz iyiye kırılmaya başladı"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın yeni tip koranavirüs salgını nedeniyle izolasyon altında olması nedeniyle takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Bekir Limanlar, ilk yarıda mücadelenin üst düzey olduğuna işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:

"İkinci yarıda gole kadar ki bölümde başa baş oynadık. Golden sonra oyunun inisiyatifini daha çok almaya çalıştık. Ama bize göre olmayan bir penaltı ile rakibimiz 2-0 öne geçti. İkinci golden sonra direncimiz iyice kırılmaya başladı. Oyuncularımız maçın son dakikasına kadar sahada en iyi mücadelesini verdi. Son dakikada yemememiz gereken bir golü kalemizde gördük. Umarım önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi giderip çok daha fazla keyif veren futbol oynamaya devam edeceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Ümraniyespor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında "Ramo" polemiği yaşandı 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı         
00:44
Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü         
23:41
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti         
14:23
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti         
10:50
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Yerli otomobile Honda'dan transfer: Üretimin başına Murat Akdaş getirildi Yerli otomobile Honda'dan transfer: Üretimin başına Murat Akdaş getirildi         
09:59
Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı Canından olmamak için cebindeki son 25 lirasını gaspçıya vermek zorunda kaldı         
09:21
2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı 2018 yılında hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş, 15 dakikalık fark yüzünden SGK tarafından şehit sayılmadı         
08:00
Kadıköy'de otobüste kavga! Kadıköy'de otobüste kavga! "Pis sarhoşlar" deyip kadın yolcuyu indirmek istedi         
04:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 05:34:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei