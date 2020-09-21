Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri Mustafa Özat, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

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Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri Mustafa Özat, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Özat, "Öncelikle çok mutluyuz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği ve 23 uygarlığın 13'üne ev sahipliği yapmış Hatay'ı temsil etmenin gururu ve onuru içerisindeyiz. Sorumluluklarımızı biliyoruz, bu ligde kalıcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ligde güzel şeyler yapmayı amaçlıyoruz. Bizim tek amacımız kalıcı olmak, bunu gerçekleştirirken de sportmenliği asla bırakmamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'e puan ya da puanlar almak için geldiklerini vurgulayan Özat, şunları aktardı:

"Geçen haftaki başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. 9 kişi kalmasak daha güzel olacaktı. Dokuz kişi kalmamız bize takım arkadaşlığı, takım olma ruhuna sahip olduğumuzu gösterdi. Her şerde bir hayır aramayı biz kendimize görev ediniriz. Burada da 9 kişiyle takım olabildiğimizi gördük ve tüm Türkiye'ye gösterdik. Bundan sonra Atakaş Hatayspor'un başarıları konuşulacaktır buna eminim ama bizim skordan daha çok güzel oyun ve sportmenliğin ön planda olduğu bir takım olma amacımız var. Bizim Hatay kültürü bunu gerektiriyor. Belki 4-5 ay önce futbol oynanmazken, şimdi futbol oynamanın zevkini yaşıyoruz. Umarım pandemi bir süre sonra biter ve seyircili daha keyifli ve daha güzel kardeşçe futbolun oynandığı sahalarda buluşuruz."

Kasım ayından sonra Süper Lig takımlarını yeni statlarında misafir edeceklerini dile getiren Özat, sözlerini transfere ilişkin açıklamalarıyla tamamladı:

"İki oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor ama daha bir sonuç olmadığı için açıklamamız doğru olmaz. Zaten şu anki takımın da büyük bir çoğunluğu transferlerden oluşuyor. Bu kadar kısa sürede bu kadar arkadaşlığın, dayanışmanın olması tabi teknik heyetin, başta sportif direktörümüz Fatih Kavlak ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve yardımcılarının büyük çabası ve başarılarının sonucunda olmuştur. Rakibimiz Fenerbahçe'ye de çok teşekkür ediyoruz, bizi gayet güzel ağırladılar. Sayın Ali Koç'un da halası vefat etmişti. Bir cumhuriyet aydını Suna Kıraç, ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı diliyoruz."

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 23:25 - Kaynak: AA

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