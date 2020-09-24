Galatasaray - Hajduk Split maçının ardından - Abdurrahim Albayrak - Son Dakika

Galatasaray - Hajduk Split maçının ardından - Abdurrahim Albayrak

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yenerek play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yenerek play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok mutluyum. Çok önemli bir maçı kazandık. Şimdi rakibimiz büyük ihtimalle Rangers olacak. O da çok önemli bir maç. O karşılaşmayı da kazanırsak gruplara kalacağız ve 6 milyon avro gibi bir para alacağız. Derbiden önce de bu maç çok önemliydi. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya İtalya ekibi Roma takımının ilgisinin sorulması üzerine Albayrak, "Marcao, bizim için önemli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız çok değerli ve önemli. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Marcao da çok talibi olan bir oyuncu. Galatasaray bu performansını devam ettirdiği takdirde ocak ayında kapımızı çalacak çok kulüp ve menajer olacak. Bu da Galatasaray camiası için mutluluk verici bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Hajduk Split maçının ardından - Abdurrahim Albayrak

Abdurrahim Albayrak, Hırvatistan, Galatasaray, Play Off, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray - Hajduk Split maçının ardından - Abdurrahim Albayrak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu
Willem II'yi 4-0 yenen Rangers, Galatasaray ile eşleşti Willem II'yi 4-0 yenen Rangers, Galatasaray ile eşleşti         
23:51
Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş         
23:28
İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı         
21:45
Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı         
20:43
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması         
17:28
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kötü çalışma şartlarından dolayı iş bıraktı         
15:53
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu         
12:12
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Son Dakika: Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Son Dakika: Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi         
09:57
Maske cezası kesilen sürücüden polise, Maske cezası kesilen sürücüden polise, "Helal olsun" sitemi         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 03:45:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray - Hajduk Split maçının ardından - Abdurrahim Albayrak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei