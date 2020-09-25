Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1) - Son Dakika

Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Karşılaşmaya kadroda geniş bir rotasyon yaparak çıktıklarını belirten Terim, şunları kaydetti:

"Bana çok şey ifade eden bir rotasyon. Tüm oyuncularımız hazır olursa daha rahat götüreceğiz bu 50-60 maçı. Maç sayısı yükseldikçe her oyuncuya ihtiyaçımız var. Biraz riskliydi ama hayat risk. Onları da görmem lazımdı. Ayrıca bazı oyuncularımız hiç durmamıştı. Eğer bu değişimlerini doğru kullanamazsak, bazılarından iyi performans alamayacağımız gibi sakatlıklar da olabilir. Yükü eşit dağıtabilir ve bu arada da kaybetmezsek bu beni sevindirir. Bugün de onu düşünerek yaptım. Süper Lig'de 5 değişikliğe alıştık, Avrupa Ligi'nde 3 değişiklik bir hayli ürkütüyor. İlk yarıdaki sıkıcı futbolumuzdan ikinci yarıdaki heyecan verici futbolumuza dönünce güzel şeyler oldu. Çok pozisyon oldu. Sevindirici olan da sadece 1-2 pozisyon verdik. Her oyuncumuzun hazır olması açısından bunlara devam edeceğiz."

"Taylan bizim yeni kazancımız"

Fatih Terim, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Taylan Antalyalı'dan övgüyle söz ederek, "Taylan bizim yeni kazancımız. Herkese izin var ona yok. Bizde ya da başka takımlarda oynamadığı zamanlara saysın. Onun dinlenme gibi bir lüksü olmamalı. Maşallah iyi gidiyor, Allah nazar vermesin. Daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Oyunu ve kendisini geliştireceğiz. Doğru oyun oynamayı her geçen gün biraz öğrenecek. Maç oynadıkça güveni artacak. Bir defa modern futbolda saha içerisinde mevki değiştireceğimiz oyuncular çok önemli. Oyuncu değiştirmeden ziyade saha içinde oyuncu değiştirmek çok büyük bir avantaj. Taylan öyle bir oyuncu oldu. Bundan sonra hep üstüne koyarak gidecek inşallah." diye konuştu.

"Belhanda'dan beklememiz gereken bu"

Tecrübeli teknik adam, Younes Belhanda'nın bekledikleri futbolu sergilediğini vurgulayarak, "Normalde Belhanda'dan beklememiz gereken esasında bu ama çeşitli nedenler... Yoksa iki şampiyonlukta da bize iyi şeyler yaptı. Onu 18'e sokmayı becerdik, şut atmaya ikna ettik. O işleri yapacak kapasitede olduğu için oyuna renk de katıyor. Hücum repertuvarımızın ne kadar geniş olursa goller de pozisyonlar da geliyor. Şu anda o oynadığından zevk alıyor biz de onun oynamasından zevk alıyoruz. İnşallah böyle devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Marcao için yazılan rakamların az olduğunu düşünüyorum"

Fatih Terim, transferde adı İtalya'nın Roma takımı ile anılan Brezilyalı futbolcuları Marcao'nun iyi bir profesyonel olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marcao aldığımızdan beri gelişen ve bundan sonra da gelişmeye devam edecek, müthiş bir sol ayağı olan, çok iyi bir profesyonel. Genç bir oyuncu. Onun için yazılan rakamların az olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün üstüne koyarak devam edecek. Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz eğer Galatasaray lehine bir şeyi uygun görürlerse, onu sizlerle paylaşırız. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Birçok isteyeni olmuştu ama anlaşma olmuyor, her şey kolay değil. Marcao da burada mutlu. Ancak olursa da gitmeler gelmeler bu kadar çok da ses getirmemeli. Bunlar artık çok doğal. Onun gibi genç ve yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah. Sağ olsun Abdurrahim (Albayrak) Bey geldi onunla konuştuk. Listemizde birçok oyuncu var. İnşallah Galatasaray'a kazandıracağız. Onlar da Marcao'nun izinden gidecekler. Takımımızdan memnunuz ama 5 Ekim'e yaklaşırken, olası eksiklikleri de gidermeye çalışıyoruz."

Yeni transferleri Etebo'nun bugün ilk kez ilk 11'de görev yaptığını hatırlatan Terim, "Etebo atlet bir oyuncu. Koşan, mücadele eden ve tekniği de iyi bir oyuncu. Gayet de iyiydi. Böyle böyle onu da kazanacağız. Orta sahamıza katkı yapacağı bir gerçek. Çünkü karşınızda genç, koşan ve mücadele eden bir takım var. Onlar dinlenerek geldiler. Bizim oyuncularımız da perşembe ve pazar günü maç oynadı. Oyuncularımı bu özverilerinden dolayı kutluyorum. İyi yoldayız, güzel gidiyoruz. Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçla ilgili bir soru üzerine de "Bu ne ilk ne de son derbi. Bugünlük burada kalsın, derbi günü konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1)

Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 00:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim (1) - Son Dakika Spor

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