Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk (2) - Son Dakika

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk (2)

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, çok üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, çok üzgün olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Buruk, ilk 2 haftada yaşadıkları mağlubiyetler nedeniyle oluşan moral bozukluğunun bu maça etki ettiğini belirtti.

Fatih Karagümrük karşısında istediklerini yapamadıklarını anlatan Okan Buruk, "Bugün iyi işler yapamadık. İkinci yarının başında golü çok erken yedik. Bildiğimiz ve basit bir gol yedik. Geriye düşünce rakip topu bize verdi ama bireysel olarak hiçbir şey yapamadık. Mete'nin bire bir oynayıp attığı şut dışında hücumda oyuncular maça etki edemedi. Çok üzgünüm. Bu, bize ve kulübe yakışan bir tablo değil." diye konuştu.

Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul'da Göztepe ile yapacakları maçla çıkışa geçmeleri gerektiğinin altını çizen 46 yaşındaki teknik adam, şöyle devan etti:

"Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Şampiyon takıma yakışır bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Oyuncularıma güvenim hala devam ediyor. Bu durumun en başta sorumlusu benim ama oyuncularımın da teker teker aynaya bakıp ne yaptıklarını daha iyi görmeleri gerekiyor. Ufak değişiklikler yaparak bazı oyuncularla ilgili kararlar almamız gerektiğini de gördük. Yeni transferleri takıma katamamamız da bizi etkiledi. Bu hafta bununla ilgili çalışma yapacağız."

"Visca, bu kulübün sembolü"

Okan Buruk, karşılaşmada istediklerini yapamayan ve 72. dakikada oyundan alınan Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Edin Visca bu kulübün sembolü. En değerli oyuncularından biri. Visca'nın isteği uzun yıllar burada devam etmek. Biz de bunu istiyoruz. Burada çok mutlu, iyi şeyler yapmak istiyor. Ona da hak vermek gerekiyor. Onun da kötü oynayacağı maçlar olacak. Bu maçta istediklerini yapamadı. Takım kaptanlarımızdan biri. Bu maçta yeterli katkıyı sağlayamadı, biraz da yorulduğu için değişikliğe gittim. Visca, bu takıma çok büyük hizmetler etti, yine edecek."

"Savunmaya ve hücuma oyuncu alacağız"

Okan Buruk, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen oyuncularla ilgili, " Martin Skrtel'in ufak bir sakatlığı vardı. Rafael, Boli Bolingoli ve Nacer Chadli'nin de sakatlıkları var. Fiziksel olarak hazır hale gelemediler. Bazen terslikler üst üste gelir. Futbolun içinde olan bir durum." şeklinde görüş belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Buruk, "Savunmaya ve hücuma oyuncu alacağız. Lig uzun bir maraton. Tekrar rakiplerimizi yakalamaya çalışacağız. Pes etmedik. Lige geri döneceğiz. Hem oyun hem de psikolojik olarak toparlanmamız gerekiyor. Bugün karşımızda UEFA Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım olsa çok büyük rezalet yaşamıştık. Şampiyonlar Ligi'nin havası daha farklı olacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için ayağa kalkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk (2)
Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk (2)
Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk (2)
Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk (2)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Okan Buruk, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 23:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk (2) - Son Dakika Spor

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