Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından - Diouf - HATAY

Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un tek golünü atan Mame Biram Diouf, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Diouf, "Kendi evimizde oynuyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık ve 3 puanı aldık." dedi.
Galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve maçın tek golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Diouf, "Tanrı da bize yardım etti ve 3 puanı aldık. Tabii ki o anlar futbolcunun olmak istediği anlar. Ben de o anın içindeydim ama takım arkadaşlarıma bu konuda çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yardım ettiler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 19:07 - Kaynak: AA
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