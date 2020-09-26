Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, bu mağlubiyeti unutup önlerine bakacaklarını söyledi.

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TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, bu mağlubiyeti unutup önlerine bakacaklarını söyledi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını ve erken bir golle öne geçtiklerini belirten Tan, şöyle konuştu:

"Golden sonra üstünlüğü rakibe kaptırdık. Bize yakışmayan çok basit bir korner golüyle devreye 1-1 girdik. İkinci yarı arkadaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık. İyi başladık ama birkaç pozisyondaki hatalarda konsantrasyonumuz düştü. Yine basit bir golle 2-1 geriye düştük. Rakibimiz golden sonra geriye yaslandı. Topun hakimiyeti bizde gibi görünse de pozisyon üretmekte zorlandık, hatta üretemedik diyebiliriz. Genç bir takımız. Kırılgan bir takım oluyoruz. Bu şekilde basit 2 gol yiyince oyuncularımızda düşüşler oluyor. Genç takımların bu şekilde kırılganlıkları oluyor. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bu mağlubiyeti unutup, eksiklerimizi giderip önümüzdeki maça hazırlanmak istiyoruz."

Şengül: "Ana hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, iki haftadır yaşadıkları puan kayıplarından sonra Bursa'ya kazanmak için geldiklerini söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını ifade eden Şengül, rakiplerinin golü bulduğu pozisyonda hakemin hatalı bir karar verdiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Bana göre yüzde yüz faulden sonra golü kalemizde gördük. Bu da bizi demoralize etti, sendeledik. Tecrübeleri oyunculardan kurulu takım olduğumuz için maçı lehimize çevirdik. Hedefi olan yeni bir takımız. 17 transfer yaptık. Bu transferlerin uyum süreci sıkıntılı geçiyor ama her geçen hafta bize bir şeyler katacaktır. Kaliteli ve iyi oyunculardan kurulu bir takımız. İnşallah yolun sonunda da hedefe ulaşan bir takım olmak istiyoruz. Ana hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Önemli yatırımlar yaptık. Elimizden gelenin en iyisini yapıp Giresunspor'u Süper Lig'e taşımak istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 21:47 - Kaynak: AA

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