Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Mert

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Demir Grup Sivasspor karşısında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Mert, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor ve stresli bir maç oynadıklarını belirtti.

Ligde geçen haftayı bay geçtiklerini anımsatan Mert, "Bu hafta lige puanla başlamak açısından, ilk hafta kaybettiğimiz için bizim için çok önemliydi. Sivasspor güçlü bir takım, geçen sene ligin dördüncüsüydü. Buradan bir puan aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Taraftarlarına daha iyi bir MKE Ankaragücü seyrettirmek istediklerini aktaran Mert, şunları kaydetti:

"Ankaragücü için bu yeni bir başlangıç, bundan sonra inşallah Kayserispor maçında galip gelip milli takım arasını iyi değerlendirerek daha iyi bir Ankaragücü seyrettireceğimizi düşünüyorum. Milli takım arasında Gençlerbirliği ile stadın zemininden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız TSYD maçımız var. TSYD'nin de bu yönde bir talebi var. Kupanın bizde oynanmasını istiyoruz. Gençlerbirliği ile TSYD Kupası maçı oynayacağız."

Transfer çalışmalarını da değerlendiren Mert, "Transferi henüz kapatmadık. Santrfor transferimiz var. Görüştüğümüz, kulübüyle anlaştığımız, futbolcuyla da son noktaya geldiğimiz bir transferimiz var. Kayserispor maçına o transferi yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Bolingi'nin durumunun sorulması üzerine ise Mert, "Şu anda yönetici arkadaşım yanında. Kolunda, dirseğinde bir problem var." ifadelerini kullandı.