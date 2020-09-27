Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor maçının ardından - BALIKESİR

TFF 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ahmet Yurtsever, çok iyi mücadele ettiklerini ve bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yurtsever, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin yeni takımlarından biri olduklarını ve bu ligde kalıcı olacaklarını göstermek istediklerini belirtti.

Ligin ilk iki haftasında kötü görüntü verdiklerini dile getiren Yurtsever, "Bugün o kimlikten arınmış, koşan, basan, mücadele eden bir takım olduk. Yaptığımız analizlerde orta sahada top kapıp çabuk çıkmak üzere yoğunlaşmıştık. O da tuttu. Yılport Samsunspor ekibinin çabuk çıkabilen bir takım olduğunu biliyorduk. Ancak bir anda yenik duruma düşüp sonradan beraberliği yakalamak bizim mücadele gücümüzün çok yüksek olduğunu gösterdi. Biz bugün çok şey kazandık. Bir puan aldık ama savunmada, orta sahada, hücumda çok iyi mücadele ettik. Bu da bizi çok mutlu etti. Biz çok kaliteli goller attık ama çok basit goller yedik." diye konuştu.

Yılport Samsunspor Yardımcı Antrenörü Aziz Gökhan Geylani ise aldıkları bir puanın önemini kaydetti.

Ligde gelecek hafta Akhisarspor ile yapacakları maçı kazanacaklarına inandıklarını aktaran Geylani, "Süper Lig'e çıkacağız." ifadesini kullandı.