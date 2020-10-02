Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendikleri için çok üzgün olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından çevrimiçi bir platform üzerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, ilk yarıda iyi top oynadıklarını dile getirerek, "İlk 5-10 dakikanın haricinde devrenin sonuna kadar oyunu kontrol altına alan, pozisyon ve gole yakın bir Galatasaray vardı. Oyunun büyük bölümünde de topun kontrolünü kendinde bulundurdu." dedi.

İyi ve çabuk oynayan bir takımla karşılaştıklarını vurgulayan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 ile 60. dakika aralığında maçı kaybettik. İki gol geriye düştük. Burada bazı oyuncularımızın performansı idare eder gibi olmamalıydı. Bundan sonra bir maç daha yok. Türkiye ligini böyle oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bazı arkadaşlarımız maalesef istediğimiz performansta değildi. Böyle maçlarda idare edilmez. Ayrıca Türkiye liginde 5 oyuncu değişikliğine alıştık. Burada 3 değişikliğe çok dikkat etmek zorundasınız. Erken değişimde sıkıntıya düşebilirsiniz. Maalesef hiç yapmadığımız hatayı 50 ile 60. dakikalar arasında yaptık. Ondan sonra golü bulduk ama biraz geçti. Sonra da başka bir oyun oynandı. Bu oyunda da çok başarılı olamadık. Üzerine konuşulabilir, işte Linnes'in pozisyonu penaltıydı, verseydi de... Buna rağmen Galatasaray, kendi kuruluş gününde amacına uygun bir şekilde Avrupa'da başarılı olmalıydı. Çok üzgünüm o yüzden."

"Avrupa'yı kaybettikten sonra içeride bir şekilde oynarız"

Fatih Terim, Galatasaray'da kimsenin transfer yapmamak için özen göstermediğini dile getirerek, "Galatasaray'da kimse transfer yapmamak için özen göstermedi. Çalıştık olmadı, durumumuz da buna müsait değildi. Açıkçası Avrupa'yı kaybettikten sonra içeride bir şekilde oynarız. Yönetime herhangi bir şey demenin manası yok. Uğraştılar olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık. Bunu söylediğim zaman belki alınıyor bazıları ama yok bu kabul edilir bir şey. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes. Öbür taraf daha beceri istiyor. O da lazım bize. Sattığımız kadar alacağımıza göre orada da başarılı olmalıydık." diye konuştu.

Çok üzgün olduğunu tekrarlayan tecrübeli teknik adam, "Bugün buradan başka bir sonuçla çıkabilirdik, çıkmalıydık. Çok iyi hazırlanmış bir organizasyonumuz oldu. Teknik, taktik ve fizik anlamında herkes hazırdı. Herkes de motiveydi. Ancak belirttiğim gibi saha içinde idare etmek olmadı. Çok üzgünüm, burayı atlasaydık çok başka bir hikaye olabilirdi." ifadelerini kullandı.

-"Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapılacak bir şey yok"

Fatih Terim, Faslı futbolcuları Younes Belhanda'ya Fransa'nın Nice ekibinin ilgi duyduğuna yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Burası Galatasaray takımı ve biz de zaten son noktaya gelmişiz. Şu anda 6 resmi maç oynamışız. 2,5 aydır da çalışıyoruz. Gelecek olanın adaptasyonu çok kolay değil. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre bence ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz. Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapılacak bir şey yok. Zaten yılan hikayesine döndü. Yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice takımına gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, burada da her şey belli olur." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Avrupa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 01:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, yönetime verdi veriştirdi: Bunu söylediğimde bazıları alınıyor Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Beşiktaş, kalesini eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı'ya emanet ediyor Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme         
00:25
Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı         
23:49
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi         
22:45
191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı 191 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut patlamasının baş şüphelileri hakkında yakalama kararı         
22:01
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 02:33:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei