Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Ligin 4. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, ikinci yarıdaki etkili oyunla sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

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TFF 1. Ligin 4. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, ikinci yarıdaki etkili oyunla sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Şengül, "İlk yarıda temposuz oynadık. İkinci yarıda oyunu lehimize çevirdik. Küçük dokunuşlar ve oyuna müdahalemizle daha etkili olduk ve sahadan galibiyetle ayrıldık." dedi.

Yeni bir takım olduklarını ve her maçın kendileri için deneyim olduğunu vurgulayan Şengül, "İlerleyen haftalarda daha iyi olacak ve hedeflerimize ilerleyeceğiz. Bu sene Giresunspor'u bir üst lige çıkartmak hedefimiz. Önümüzdeki haftalarda daha güzel bir Giresunspor izleteceğiz." diye konuştu.

Beypiliç Boluspor cephesi

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise 3 puan hesabı yaparken, sıfır puan almanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İlk yarıda istediklerimizi yapan bir takım vardı. İkinci yarıda düşüşlerimiz söz konusuydu. Futbol şansı da yanımızda değildi. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. İkinci yarıdaki düşüş bizi sıkıntıya soktu. İstediğimiz planladığımız şey olmadı. Durum değerlendirmesi yapacağız, üzgünüm."

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Boluspor, Beypiliç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:13 - Kaynak: AA

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