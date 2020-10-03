Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk (2) - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk (2)

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de sezona kötü başlamalarıyla ilgili olarak, "Şu anda kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bu kötü periyotları her takım yaşayacak.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de sezona kötü başlamalarıyla ilgili olarak, "Şu anda kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bu kötü periyotları her takım yaşayacak." dedi.

Ligin 4. haftasında Göztepe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, "Bugün istek olarak önceki maçların üstündeydik. Oyun kalitesi ve hücumdaki yaratıcılık anlamında ilk 3 maçın çok üstündeydik ama bir türlü golü atamadık. Özellikle ceza sahası içinde doğru işi yapamamamız ve orada bireysel becerimizi gösteremememiz buradan 0-0 beraberlikle ayrılmamıza yol açtı." ifadelerini kullandı.

Okan Burak, maçın genelinde çok iyi oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rakibe hiç fırsat vermedik. 25 şutumuz, 20 tane ortamız, 12 kornerimiz var. Birçok şeyimiz var ama sonuçta gol yok. Gol olmadıktan sonra bunları konuşmanın bir anlamı kalmıyor. Bize karşı kapanan takımlar önünde üretmekte zorlandık. Oyun, konsantrasyon ve disiplin olarak önceki maçlardan daha iyi oynadık. Bu oyunu devam ettirirsek, eskiden gördüğünüz, bu ligin şampiyonu olan Başakşehir'e tekrar ulaşacağız. Özellikle yeni transferlerimizin de katılmasıyla... Pazartesi gününe kadar bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İnşallah gol sorunumuzu da en kısa sürede çözeceğiz. En kısa zamanda tekrar kazanmaya başlamak istiyoruz. Şu anda kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bu kötü periyotları her takım yaşayacak. Bazen başta, bazen sonda yaşıyorsunuz. Geçen sene de başta sorun yaşayıp, sonradan yükselişe geçmiştik."

Bu sezon transfer ettikleri futbolcuların şu ana kadar fazla görev alamamasıyla ilgili soru üzerine Okan Buruk, "Birçoğunu ligleri bittikten sonra aldık. Boşta olan kimseyi almadık. Hasan Ali Kaldırım erken transferimizdi. Diğer oyuncular takımlardan geldi ama yüzde 100 hazır değildi. Ayrıca hem Rafael hem Chadli hem de Bolingoli'de sakatlık oldu. İyileştiler derken Chadli'nin yine bir ağrısı oldu ve kadroya alamadık. Rafael'in eşi bugün doğum yaptı. Gerçekten şanssız bir süreç geçiriyoruz. Biz tekrar iyi yaptığımız şeylerle yola çıkıp, hak ettiğimiz yere geleceğiz. Her türlü geri dönüşü göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." yanıtını verdi.

"Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacağız."

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig ile eşleşmeleriyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Şampiyonlar Ligi'nde 'Hangi grubu istemezseniz?' diye sorsaydınız, belki bu grubu istemezdik. Paris Saint-Germain son Şampiyonlar Ligi finalini oynamış takım. Leipzig aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Manchester United da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Gerçekten 3 tane iyi takımla grupta yer alacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruptan lider olarak çıktık. Diğer takımların bütçeleriyle hiçbir şekilde yarış etme şansımız yok. Tabii korkulacak takımlar. Dün Paris Saint-Germain maçını seyrettik, 6-1 kazandı. Ofansif anlamda inanılmaz üretken. Diğer iki takım da çok güçlü. Ülke puanının önemini biliyoruz. Ülke puanı için oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de en iyisini yapmaya çalışacağız."

Buruk, takımın hücum hattını güçlendirmek istediklerini anlatarak, "Hücum hattına bir sürü oyuncu almak isterim ama öyle bir bütçemiz yok. Bir oyuncu alacağız, bu da yarın büyük ihtimalle belli olur." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, takımda ayrılacak isimler olup olmayacağı konusunda, "Hedefimiz tekrar şampiyonluk. Başkanımız da oyuncularla konuştu. 'Burada mutsuz olan ve ayrılmak isteyen biri varsa gelsin.' dedi. Bu anlamda kimseden böyle bir talep almadık. Kalabalık bir kadromuz vardı, bizden ayrılan 2-3 oyuncu oldu. Bunun dışında böyle bir talep gelmedi. Başakşehir takımı her zaman insanların gelmekten büyük mutluluk duyduğu ve gelmek için can attığı bir takım. Şu ana kadar gitmek isteyeni görmedim. Sadece Gael Clichy ailevi sebeplerden dolayı ayrıldı." diyerek sözlerini tamamladı.

Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk (2)
Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk (2)
Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk (2)
Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk (2)

Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Okan Buruk, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından - Okan Buruk (2) - Son Dakika Spor

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