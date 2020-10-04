TFF 1. Lig'in 4. haftasında Menemenspor'u 2-1 yenen Balıkesirspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok heyecanlı bir mücadele yaşandığını belirtti.

Karşılaşmanın bazı bölümlerinde oyunun gidip geldiğini anlatan Dilsöz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı özverili mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Maçla ilgili sevindirici taraf üç puanı almamız. Yarın büyük ihtimalle transfer yasağımız kalkacak. Eksik bölgelerimiz var. Maçlarda çok zorlandığımız anlar oluyor. Eksik bölgelerimize gerekli takviyeleri yapıp, kısa bir iznin ardından katılan arkadaşlarımızla birlikte daha olumlu çalışarak önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Bu 4 maçlık etabı 6 puanla bitirdiğimiz için sevinçliyim."

Mutlu: "Kazanmak istiyorduk"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, her iki taraf için de çok önemli bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi.

Balıkesirspor deplasmanında 3 puan alabilmek için çok iyi hazırlandıklarını aktaran Mutlu, "Kazanmak istiyorduk. Oyunun geneline baktığınız zaman iki taraf da açık oynadı. İki taraf da çok pozisyon buldu ve kaçırdı. Beraberlik ya da atan galip maçı gibiydi. Son dakikada bir fırsat geldi ama penaltıyı kullanamadık. Penaltı da kaçabilir. Atsaydık maçın normali olacaktı ama olmadı. Artık milli arayı iyi değerlendirip, diğer maçlarımıza hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.