Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından - Mehmet Altıparmak

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'in 4. haftasında 1-0 kazandıkları Galatasaray maçında hak ederek bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Hem oyun hem de skor anlamında hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Bütün ekibime teşekkür ediyorum. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum." diye konuştu.

İlk yarıda birçok gol pozisyonuna girdiklerini aktaran Altıparmak, "Bu hafta Galatasaray'ın defanstan topla çıkışlarına çok çalıştık. Ön tarafta yapacağımız baskıyla ve kazandığımız toplara çok pozisyon yakalayacağımızı biliyorduk. Maçın ilk yarısında 5-6 tane net pozisyon kaçırdık. Bir tane gol attık. Maçı ilk yarıda da çözebilirdik. Galatasaray'ın bir tane dışında net pozisyonu yok. Oyunu istediğimiz şekle getirdik. Son paslarda ve vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydık daha farklı olabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Milli takım arasına kazanarak girmek istiyorduk. Yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonu ve sakat olan futbolcularımızın düzelmesi için milli takım arası bizi rahatlatacaktı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak, transferi gün içinde tamamlanan ve ayağının tozuyla ilk 11'de maça başlayan Armin Hodzic ile ilgili, "Uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Takımının Avrupa kupası maçı vardı. Perşembe günü elendiler. Ondan sonra işlemler hızlandı. Kasımpaşa, müthiş bir aile. Dün geldi, bugün oynadı. Bu ailenin içine giren herkes çok çabuk adaptasyon sağlıyor ve buranın bir parçası oluyor. Hodzic'e adaptasyon sürecinde yardımcı olan bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Milli takım arasının kendileri için iyi olacağını aktaran Altıparmak, "Milli takım arasından sonra istediklerini daha iyi yapan, daha iyi uygulayan bir takım olmak istiyoruz. Bu sezon üst sıraları isteyen bir Kasımpaşa var. Bu hedefi gerçekleştiren bir takım olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.