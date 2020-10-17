Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

17.10.2020 19:59
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Eskişehirspor karşısında aldıkları beraberliğin üzücü olduğunu, maçın psikolojisini atlatarak salı günü oynanacak karşılaşmaya hazırlanacaklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Eskişehirspor karşısında aldıkları beraberliğin üzücü olduğunu, maçın psikolojisini atlatarak salı günü oynanacak karşılaşmaya hazırlanacaklarını söyledi.

Bozkurt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda sahada varlık gösteremediklerini belirtti.

Baskılara karşılık veremediklerini kaydeden Bozkurt, "35'inci dakika ve sonrasında ise biraz daha farklı bir oyun kurduk. Rakip kalede daha fazla pozisyon bulduk ancak değerlendiremedik. Gerekli hamleleri yaptık. Maalesef topu kaleye sokamadık. Eskişehirspor takımı çok genç bir takım. Yüksek enerji ile oynadılar. Salı günü bir maçımız var. Bu beraberlik bizim için çok üzücü. Bu psikolojiyi atlatarak salı günü olan maçımıza odaklanacağız." diye konuştu.

Fahrettin Sayhan: "Bu takım daha iyi olacak"

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan ise zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Karşılaşmaya kazanamayan bir takım olarak geldiklerini dile getiren Sayhan, kolay gol yemediklerini gösterdiklerini belirterek, "Bu takım genç bir takım, daha iyi olacak. İdmanlar ile geliştirebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bandırmaspor, Salı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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