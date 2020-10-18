TFF 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor'a 2-1 yenilen Beypiliç Boluspor'da antrenör Kazım Akgün, taraftara istedikleri galibiyetleri veremedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın bitiminde hakem Cihan Aydın ile tartışmasının ardından kırmızı kart gören Boluspor Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in yerine basın toplantısına antrenör Kazım Akgün katıldı.

Taşyürek'in son derece sakin bir insan olduğunu anlatan Akgün, maç sonunda haksız şekilde kırmızı kart gördüğünü savundu.

Kazım Akgün, "Kaybettiğimiz maçlarda yediğimiz gollerin dakikaları belli. Hakem hataları bizim çok çabuk gardımızın düşmesine neden oluyor." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada iyi bir oyun sergilediklerini savunan Akgün, "Futboldan çok iyi anlayan bir yönetim kurulu var. Aynı dili konuşabiliyoruz. Onlar da bizim gördüklerimizi net olarak görüyorlar. Takımın her gün geliştiğinin farkındalar. Onlar bize inanıyorlar. Taraftarı üzdüğümüz için çok üzgünüz. Boluspor'un önü biz gittikten sonra açılacaksa bir dakika bile düşünmeden gideriz." ifadelerini kullandı.

Taner Taşkın: "İkinci devre sahada daha coşkulu oynayan bir takımımız vardı"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Karşılaşma öncesi rakiplerinin dört haftadır kazanamaması nedeniyle stres altında olacağını tahmin ettiklerini aktaran Taşkın, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi oynarken basit bir gol yedik. Devre arasında gerekli hamleleri yaptık. İkinci devre maçı çevireceğimize son derece inançlıydık. İkinci devre sahada daha coşkulu oynayan bir takımımız vardı ve karşılamada 2-1 galip geldik." diye konuştu.

Taşkın, maçın içerisinde hakemin vermediği birçok kararın olduğunu ifade ederek, "Biz oyunu soğutmak için yerlerde yatmadık ama Bolusporlu oyuncular gerçekten bunu çok fazla yaptılar. Maçın içerisinde galip duruma geçtiğimizde bile maçı soğutmadık. Bugün net bir şekilde galibiyeti hak eden taraftık." şeklinde görüş belirtti.