Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe maçının ardından

18.10.2020 22:01
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Süper Lig'in 5'inci haftasında Göztepe, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Göztepe, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Kendi işimizi zorlaştırdık. 5-6 olacak maçı 3-2 kazanmış olduk. İlk yarıda 1-0 öndeyken hakemin rakibe verdiği bir penaltı oldu. Normalde o pozisyonlarda VAR'a çağrılıyor. İzleseydi, yüzde yüz vermezdi. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Sadece bize değil rakiplere karşı da. Yeteri kadar pozisyona girdik. Defans anlamında bireysel hatalar yaptık" diye konuştu.

"OYNANAN FUTBOLDAN MEMNUNUM"Tecrübeli teknik adam, bazı oyuncularda yorgunluk gözlemlendiğin dile getirerek, "Oynanan futboldan, oluşturduğumuz pozisyonlardan memnunum. Bireysel hatalar oldu ama daha iyi olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu."OLMAYAN PENALTI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"Penaltı pozisyonuna ise Bulut, "Olmayan penaltı olursa her hoca itiraz eder. Etmeyecek hoca olduğunu düşünmüyorum. Olmayan penaltı diye düşünüyorum. Devre arasında da maç sonunda da izledim, kendisi de izleyecektir. Kendi kararını verecektir" ifadelerini kullandı.Bulut ayrıca, lig boyunca kadroda rotasyon yapabileceklerini de söyledi.PARLATAN: HALİL'E ÇOK NET YAPILAN BİR FAUL VARGöztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "Pozisyon anlamında çok üretken bir ilk devre izlemedik. Bizi üzen olay da aleyhimize verilen penaltı öncesinde Halil'e çok net yapılan bir faul var. Bu top da taçla penaltı oluyor. 1-0 yenik duruma düşüyorsunuz" diye konuştu."ÇOK KÖTÜ OLDUĞUMUZU DA SÖYLEYEMEYİZ"

Parlatan, "Geriye düşülen maça tekrar ortak olmak zor" diyerek sözlerini şu şekilde noktaladı: "Beraberliği yakalamamıza rağmen ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamladık. İkinci devrenin ilk 15 dakikalık bölümünde oyun olarak bocaladık. Rakibimiz 3-1'i yakaladı, İrfan Can yaptığı iyi kurtarışlarla bizi oyunda tuttu. Her türlü riski aldık, pozisyonlara da girdik. Üzücü sonuç ama oyunsal anlamda çok iyi oynadığımızı, çok kötü olduğumuzu da söyleyemeyiz. Özellikle ikinci yarının başındaki 10-15 dakikalık kötü görüntüyü analiz etmemiz lazım."

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- Kaynak: DHA

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