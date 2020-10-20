Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

20.10.2020 22:11
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TFF 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, "Yapılan hataları daha çok çalışıp, düzelterek olumluya çevireceğiz.

TFF 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, "Yapılan hataları daha çok çalışıp, düzelterek olumluya çevireceğiz." dedi.

Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki maçta yenilen iki golden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Futbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Sayhan, "Hocamız ve teknik ekibimiz karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan hataları daha çok çalışıp, düzelterek olumluya çevireceğiz. Böylece yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sağlam: "Aldığımız üç puana seviniyorum"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kırmızı-beyazlı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen takımlardan biri olduğuna değindi.

Yaklaşık 15 oyuncusunun Kovid-19 geçirdiğini anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Bugün de birçok eksiğimizle maça çıktık. Rotasyonla bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Oyun içinde bazı uyum sorunları olacaktı. Bunu yaşadık. Bugünkü maçın sonucunda maçı kazandık ama son saniyelere kadar oyunu kopartamadık. Hem biz bu sıkıntıyı yaşadık hem de taraftarımız yaşadı. Pozisyona girmek önemli bir olay ama bunları değerlendirememek sıkıntı. Mücadele açısından iyi bir maç oldu. Kalite açısından eksiklerimiz vardı. Gol yollarında büyük sıkıntı yaşadık. Aldığımız üç puana seviniyorum. Moralimiz yükseldi. Eskişehirspor'u da tebrik ediyorum. Çocuklar iyi mücadele etti. Puan almayı ve kazanmayı çok istediler."

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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